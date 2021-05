Bojan Veselinovič zaradi žalitev Janezu Janši napoveduje tožbo

Premierje danes direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA)označil kot sodelavca pri umoru novinarja. Veselinovič pa je v nocojšnji Tarči na Televiziji Slovenija dejal, da gre za neresnične in žaljive očitke, ki škodijo njegovi časti in ugledu, zato bo uporabil vsa pravna sredstva na sodišču.Janša je v današnjem tvitu namreč zapisal: »Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike.« Zapis se nanaša na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič vročil izredno odpoved tedanjemu odgovornemu uredniku STA Borutu Mešku , ki pa je pozneje zaradi bolezni umrl.Veselinovič pa je v nocojšnji oddaji Tarča na Televiziji Slovenija dejal, da to, kar je danes zapisal v tvitu Janša, pa tudi zjutraj direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom), presega vse meje. Napovedal je, da bo proti Janši vložil civilno in zasebno kazensko tožbo zaradi posega v čast in dobro ime ter kaznivega dejanja žaljive obdolžitve.Dodatno je prek odvetniške pisarne z opominom pred tožbo k prenehanju kršitev osebnostnih pravic pozval tudi Urbanijo, ki je Veselinoviču že večkrat, tudi v današnjih tvitih očital, da je »v brutalnem obračunu in dolgotrajnem mobingu na bolniško posteljo poslal odpoved delovnega razmerja tedanjemu odgovornemu uredniku Mešku«.Veselinovič pojasnjuje, da je bila Mešku odpoved vročena 3. novembra 2009. O hudi bolezni Meška pa v času, ko se je vodil postopek zaradi prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu, ni bil seznanjen.»Z boleznijo g. Meška je bila naša stranka seznanjena šele maja leta 2010, natančneje dne 13. maja 2010, ko je prejela obvestilo tedanjega Meškovega pooblaščenca, ki je vsebovalo podatke o bolezni, s priloženo zdravniško dokumentacijo. Iz te dokumentacije pa izhaja, da so g. Mešku bolezen odkrili v decembru 2009, iz česar izhaja, da je nemogoče, da bi naša stranka izvršila katerokoli od dejanj, ki jih očitate, v času, ko naj bi vedela, da je bil Meško bolan,« je v opominu Urbaniji zapisal Veselinovičev pravni zastopnik.Zanika tudi očitke o mobingu in brutalnem obračunavanju.