Janšev predvolilni dogovor s Hrvaško o ribolovu padel v vodo

Na svojem zadnjem srečanju s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem konec marca je predsednik vlade Janez Janša napovedal, da sta predsednika vlad zadolžila zunanja ministra, Anžeta Logarja in Gordana Grlića Radmana, da uskladita zadnje podrobnosti dogovora pred podpisom. Z zunanjega ministrstva so nam sporočili, da zunanji minister Logar do parlamentarnih volitev 24. aprila ne predvideva srečanja s hrvaškim kolegom.

Iz njegovega kabineta je slišati, da je bil načrt predsednika vlade Janeza Janše, da do parlamentarnih volitev s Hrvaško uskladi poseben dogovor o ribolovu v Piranskem zalivu ter da ga predstavi kot uspeh in napredek v odnosih s sosedo. A načrt se mu je izjalovil.