Janševe menjave v vrhu SDS

Na konstitutivni seji sveta SDS, ki je sledila vnovični izvolitviza predsednika stranke prejšnji mesec, so na njegov predlog za podpredsednike izvolili državno sekretarko v njegovem kabinetuevropsko poslankoin notranjega ministraNa podpredsedniškem mestu, od koder naj bi posamezniki pomagali Janši tudi pri pripravah na volitve, ki bodo predvidoma prihodnje leto, pa ni več evropskega poslancačeprav je v preteklosti veljal za ideologa stranke.A še bolj kot z menjavo na podpredsedniškem položaju je Janša po besedah naših sogovornikov presenetil s tem, da bo dosedanji generalni sekretarše naprej le vršilec dolžnosti. Dolanc, ki naj bi pričakoval, da bo na svetu stranke spet dobil polni mandat, naj bi menda dvorano predčasno zapustil. Takšno potezo gre razumeti tudi kot nezaupnico njegovemu delu, predvsem na področju kadrovske politike, o čemer smo v Delu že pisali. Zato bo zanimivo spremljati naslednje koalicijske kadrovske poteze, še posebej v DUTB, kjer iščejo glavnega izvršnega direktorja. Delo na tem položaju od 21. aprila začasno, za šest mesecev, kot v. d. opravlja, ki je menda blizu Dolanca. Na naša vprašanja se Dolanc včeraj ni odzval.Trenutno prerivanje struj znotraj stranke so sogovorniki opisali kot tranzicijo generacij, pri čemer naj bi se z nekaterimi zadnjimi kadrovanji okrepili novi obrazi, ki jih bolj kot politika zanimajo interesi, povezani z gospodarstvom, česar pa stare struje niso bile pripravljene sprejeti. Javno to v SDS zanikajo in poročanje o strujah pripisujejo poskusom destabilizacije stranke, ki se že začenja pripravljati na »veliki finale«.»Zdaj je na vas. Mi naslednje volitve lahko dobimo, če bo vsak dal vse od sebe in če ne bomo gledali drug drugega, kaj bo on naredil,« je Janša nagovoril svoje podpornike na tradicionalnem srečanju občinskih odborov SDS v Bovcu.Predsednik sveta SDS je ostal Anže Logar, za podpredsednika pa je bil imenovan Rado Gladek.