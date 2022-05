Janševo davčno reformo bo razveljavil

V nadaljevanju preberite:

Z današnjo ustanovno sejo bo delo začel novi sklic državnega zbora, v katerem je od 90 poslancev kar 41 izvoljenih na listi Gibanja Svoboda. Predsednik stranke in najverjetnejši mandatar Robert Golob razkritje vsebine koalicijske pogodbe, ki jo je uskladil s SD in Levico, napoveduje za ponedeljek. Dokument med drugim prinaša razveljavitev davčne reforme vlade Janeza Janše. Obstala bo le že veljavna splošna davčna olajšava, njenega nadaljnega zviševanja torej ne bo. V koalicijski pogodbi so partnerji zapisali, da bo ukinjeno do leta 2024, vira za nadomestitev tega dobre pol milijarde evrov vrednega izpada pa po naših informacijah niso dogovorili.