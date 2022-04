Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat komentirala volilne rezultate. Gibanje Svoboda se je z odstotkom, ki ga je osvojilo na nedeljskih volitvah, približalo rezultatu, s katerim je leta 2014 zmagala stranka Mira Cerarja. »Če pogledava osvojene mandate, je stranka Roberta Goloba pri 41 parlamentarnih sedežih, kar je daleč največ v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije,« je dejal na začetku Ali Žerdin.

Komentatorja sta se osredotočila predvsem na vprašanje potencialne koalicije. Dve stranki KUL sta iz parlamentarnega življenja izpadli, ostali sta stranki SD in Levica. Bodoči mandatar je takoj po volitvah dejal, da je obe stranki povabil k sodelovanju, le da Levica končnega odgovora še ni dala.

Janez Markeš je povedal, da je povolilna situacija večplastna. Razdeliti jo je moč na tri različne odseke in teme diskusije: »​Janšizem z elementi fašizacije Slovenije je vsaj začasno zaustavljen. Začasno, ker nisem prepričan, da je to zadnja postaja janševega pohoda na Slovenijo.«

Za demokracijo je to po Markeševih besedah dobra novica, EU se v svojem liberalnem delu obnaša, kot da se je zgodilo ljudstvo in da je to nekaj dobrega. Druga ugotovitev, je še dodal komentator, je to, da je slovensko volilno telo reagiralo taktično in do neke mere panično. Robertu Golobu je sedaj treba dati priložnost, da dokaže, visoke besede iz kampanje niso izmišljotina. A Markeš je opozoril tudi, da je prevelika moč vedno nevarna.

Za zdaj je še nemogoče reči, kam se bo vse skupaj obrnilo, bo pa romantika iz prvih dni slej ko prej udarila ob realnost. Janez Markeš sicer obžaluje, da v parlament nista prišli stranki SAB in LMŠ. Najverjetneje sta izgoreli zaradi antijanševskega kompleksa.

Tretji del, o katerem je nujno govoriti, pa je po Markeševem mnenju ime česa je ta zmaga in kaj se v sestavljanju koalicije dogaja. Vlada si zasluži svoje tri mesece oziroma sto dni miru, da pokaže svoje prve takte. A Markeš je opozoril tudi, da je naloga javnosti, predvsem medijev, da ves čas obnavljajo predvolilne obljube in tega, čemur so se stranke zavezale.

Ali Žerdin meni, da si v prihodnje stranka levica ne bo več mogla privoščiti tako imenovanega hibridnega statusa. Markeš za Levico vidi to možnost, ki jo je doslej odigrala. Po njegovem mnenju Levica razume koncepte države, zasluži si čisto desetico za svoje ideje. A volilni rezultat desetice na drugi strani ne odraža. Janez Janša je v predvolilni kampanji znal res dobro manipulirati, obračal besede in dejanja v slabe učinke, ki so zadeli tudi Levico. Janša je uničil medije, še posebej nacionalno radiotelevizijo, kar je rezultiralo v to, da je največja konkurenčna televizija POP TV v debatah ves čas prožila gonjo proti Levici.