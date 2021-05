05.00 Javni kulturni in verski dogodki od danes dovoljeni ob polovični zasedenosti sedišč

Hkrati je začel veljati spremenjeni odlok, ki zadeva izvajanje verskih obredov. Ta tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah omogoča zbiranje do 50 oseb, z največ 50-odstotno zasedenostjo sedišč in obvezno razdaljo 1,5 metra. FOTO: Matej Družnik/Delo

03.31 Cepljeni Američani odslej zunaj brez maske

00.30 Pred poslanci danes med drugim odločanje o spremembah zakona o nalezljivih boleznih

Z današnjem dnem so dovoljene kulturne prireditve v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Organizatorji morajo zagotoviti sedišča, obiskovalce pa lahko sprejmejo do polovične zasedenosti sedišč. Udeležba je dopustna ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19. Zadnje pa ni pogoj za verske dogodke, ki se prav tako sproščajo. Oba odloka veljata do 23. maja.Začel je namreč veljati spremenjeni odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev uporabnikom, ki pa ne omejuje števila ljudi v primeru javne kulturne prireditve, kjer se obiskovalci lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje s področja vzgoje in izobraževanja.Odlok sicer določa tudi, da je izvajanje javnih kulturnih prireditev dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo opravijo test na virus sars-cov-2, ki mora biti negativen. Strežba in uživanje hrane in pijače na prireditvah nista dovoljena, potrebni pa sta 1,5-metrska razdalja med obiskovalci, če niso člani istega gospodinjstva, ter v zaprtih prostorih uporaba zaščitnih mask. Uporaba mask ni obvezna za nastopajoče, ki izvajajo gledališke, glasbene in plesne dejavnosti.Ameriški center za nadzor nad boleznimi CDC precepljenim državljanom ne priporoča več mask za vse aktivnosti na svežem zraku in zunaj so jih že sneli nekateri najvišji politiki. Za predsednika Joeja Bidna je to velik dan, pa čeprav je tudi opozoril, da novo pravilo velja le za tiste, ki so prejeli oba odmerka cepiva. Vse Američane je spet pozval k cepljenju, saj »vsi vemo, kako težaven je virus!«Poslanci bodo na drugi izredni seji DZ v tem tednu obravnavali več predlogov zakonskih sprememb. Med drugim bodo odločali o predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugim uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu, in o noveli, ki bo omogočila, da se na ministrstvu za zdravje imenuje še tretjega državnega sekretarja.Poleg tega bi novela zakona o državni upravi še omogočila, da bodo po tistem, ko je ministrstvo za javno upravo prevzelo v upravljanje informacijsko-komunikacijske sisteme državne uprave interni informacijski sistem ministrstva za notranje zadeve izločili iz centralizacije informatike v državni upravi. Na poslanskih klopeh bodo tudi spremembe zakona o medijih, ki se nanašajo na opredelitev lokalnih radijskih in televizijskih programov, z novelo zakona o železniškem prometu pa se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva.