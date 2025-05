Javnim uslužbencem regres že maja

V nadaljevanju preberite:

Približno 190.000 zaposlenih v javnem sektorju bo te dni, z aprilsko plačo, dobilo tudi regres za letni dopust. Izplačilo mesec prej in za pet odstotkov več, kot je zakonsko določeno, je bilo del dogovora, ki so ga vlada in sindikati javnega sektorja podpisali ob plačni reformi, s katero se bodo do januarja leta 2028 osnovne plače uslužbencev v povprečju zvišale za več kot petino.

Več občin se prav na ta dvig sklicuje ob podražitvi javnih storitev, denimo vrtcev. Vlada odgovarja, da so se povprečnine zvišale za precej več, kot bo letos znašala vsota dviga dohodkov, ki jih morajo kriti lokalne skupnosti.