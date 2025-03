Najbolj razočarani naj bi do višje plače prišli oktobra

V nadaljevanju preberite:

Na transakcijske račune javnih uslužbencev te dni prihajajo nakazila februarskih plač, drugih pa začetku implementacije plačne reforme in po prvi tranši zvišanj. Za analize, kako zadovoljni so zaposleni z novo višino dohodkov, je še prezgodaj, je pa, razumljivo, v javnosti slišati predvsem tiste, ki so nad novimi plačilnimi listami zelo razočarani.

To so zlasti zaposleni na tako imenovanih podpornih delovnih mestih (strežnice, kuharji, vzdrževalci, računovodje in drugi iz nekdanje plačne skupine J) v zdravstvu in socialnem varstvu. Za številne pa je pri prevedbi na novo lestvico sporna bolj ugodna obravnava tistih zaposlenih, ki so maksimalna napredovanja dosegli že v starem sistemu.