Je v našem kraju dovolj sonca za sončno elektrarno?

Brez skrbi, vaš kraj ima dovolj sonca za sončno elektrarno. FOTO: Getty Images

Kdo lahko postavi sončno elektrarno

Ko se boste odločili za naložbo v sončno elektrarno, izberite ponudnika, ki vam bo zagotavljal kakovostne storitve in podporo ter pomoč skozi leta. FOTO: Bor Slana

Koliko lahko privarčujete s sončno elektrarno

Stroški za električno energijo se bodo močno nižali že od prvega meseca naprej – kar do 75 odstotkov. FOTO: Getty Images



Izberite zaupanja vrednega ponudnika



Projekt na ključ – vse bodo uredili namesto vas

Za naložbo v lastno sončno elektrarno vam pripadajo nepovratna sredstva Eko sklada. FOTO: Getty Images



Še lažje do sončne elektrarne: ugodno financiranje



Zvest in dolgoleten partner

GEN-i Sonce je prava izbira, saj vam zagotavlja: celostno storitev

ugodne možnosti financiranja

certificirano kakovost

lastna sredstva do prejema subvencije Eko sklada

servis in dolgoročno vzdrževanje

Ne glede na to, ali prenavljate ali gradite, je misel na vzpostavitev lastne sončne elektrarne vedno na mestu. Energetska neodvisnost je namreč trend, s katerim boste izboljšali svoje bivalne razmere, poskrbeli boste za nižje mesečne stroške in hkrati pripomogli k bolj čisti prihodnosti.In brez skrbi: nedvomno ima vaš kraj dovolj sonca tudi za vas.V nasprotju s splošnim prepričanjem je sončna elektrarna primerna praktično za vse, saj je v Sloveniji dovolj sonca na leto. Čeprav je marsikdo pomislil, da je na primer primorska regija v veliki prednosti pred drugimi, pa ni ravno tako, saj ima v resnici na primer Ljubljana le 10-% manjšo osončenost od Portoroža. Razlike med posameznimi regijami so zelo majhne. Torej, če se vam zdi, da je v vaši regiji sonca premalo, se motite. Slovenija ima dovolj sonca v vsakem kraju.Bolj pomembno je, da pri odločitvi za sončno elektrarno izberete zaupanja vrednega ponudnika, ki bo poskrbel za strokovno oceno objekta. Strokovnjaki bodo po natančni analizi določili najbolj optimalno postavitev sistema. Od možnosti za postavitev še vedno najprimernejšo površino predstavlja streha.Za lastno elektrarno se lahko odločite, če živite v enodružinski hiši, lahko pa energijo sonca izkoristijo tudi večstanovanjski objekti, poslovne stavbe in druga gospodarska poslopja. Podjetjeje vzpostavilo celo prvo samooskrbno skupnosti v Sloveniji. V Budanjah pri Ajdovščini so namreč na skupno elektrarno na šoli priklopili sedem sosednjih hiš.Sončna elektrarna je naložba, ki se splača. Čisto preprosto: stroški za električno energijo se bodo močno nižali že od prvega meseca naprej – kar do 75 odstotkov.V povprečju se vam bo naložba povrnila v 12 letih, če boste ob tem pridobili še subvencijo iz Eko sklada, pa že v 10. Pri tem je pomemben podatek, da je življenjska doba sončne elektrarne zelo dolga, saj doseže kar 30 let.Ko se boste odločili za naložbo v sončno elektrarno, izberite ponudnika, ki vam bo zagotavljal kakovostne storitve in podporo ter pomoč skozi leta. GEN-I Sonce vam zagotavlja prav to – rešitev na ključ, različne možnosti ugodnega financiranja naložbe in dolgoročno vzdrževanje naprave.GEN-I Sonce je zaupanja vreden ponudnik, kar dokazuje tudi dejstvo, da mu je doslej zaupalo največ gospodinjstev v Sloveniji. Do konca lanskega leta so tako s sončno elektrarno opremili več kot 2100 samostojnih hiš po vsej Sloveniji, samo lani kar 850, in to kljub strogim omejitvam zaradi epidemije.Strokovnjaki iz podjetja GEN-I Sonce vam bodo pomagali uresničiti vaše sanje. Najprej z informativno ponudbo, potem pa še z ogledom objekta, na katerem bodo poiskali najboljšo rešitev za vaše gospodinjstvo in vam tako ponudili tudi bolj natančen izračun celotne investicije.Nato bodo za vas pripravili projektno dokumentacijo in pridobili vsa potrebna soglasja. Za naložbo v lastno sončno elektrarno vam pripadajo tudi nepovratna sredstva Eko sklada, za katera morate pridobiti kar nekaj dokazil – tudi to bodo v GEN-I Sonce uredili namesto vas. Da bo vaša odločitev zanje še lažja, pa še ta ugodnost: na predvideno finančno spodbudo Eko sklada vam ne bo treba čakati do zaključka gradnje naprave. V GEN-I Sonce jih bodo že prej založili za vas. Končni rezultat bo vaše zadovoljstvo ob začetku delovanja sončne elektrarne in proizvodnji lastne elektrike.Za naložbo v lastno sončno elektrarno vam pripadajo že omenjena nepovratna sredstva Eko sklada, za katera morate pridobiti kar nekaj dokazil – tudi to bodo v GEN-I Sonce uredili namesto vas. Da bo vaša odločitev zanje še lažja, pa še ta ugodnost: na predvideno finančno spodbudo Eko sklada vam ne bo treba čakati do zaključka gradnje naprave. GEN-I vam bo celoten znesek subvencije že takoj upošteval pri svoji ponudbi.V podjetju GEN-I imajo posebno vizijo – da bi bila zelena energija dostopnejša čim večjemu številu Slovencev. V ta namen so pripravili poseben instrument financiranja z ugodnimi pogoji obročnega odplačevanja vaše naložbe.Ponujajo kar dve možnosti večletnega financiranja, in sicer:S 7-letnim brezobrestnim financiranjem si lahko strošek razporedite na 84 mesecev, za to pa vam ne bodo zaračunali nobenih obresti. Še več: v ceno vam bodo upoštevali tudi vzdrževanje naprave.Pri izbiri dolgoročnejšega kredita je lahko vaš mesečni obrok za sončno elektrarno zelo podoben ali celo enak višini trenutnega računa za elektriko. To pomeni, da lahko z enakim stroškom, kot ga imate zdaj za elektriko iz omrežja, postanete samooskrbni in neodvisni od cen elektrike na trgu. Po odplačilu sončne elektrarne pa boste 75-odstotne prihranke za elektriko lahko namenili novim naložbam.Prijazni strokovnjaki GEN-I Sonce bodo na vašo željo vsa leta bedeli nad delovanjem vaše sončne elektrarne. Da bo vaša sončna elektrarna delovala, kot mora, in proizvajala optimalno količino električne energije, vam ponujajo dodatno možnost vzdrževanja naprave in daljinski nadzor njenega delovanja.Poleg tega lahko napravo prek GEN-I Sonce tudi zavarujete. To je storitev na ključ v pravem pomenu besede: v GEN-I Sonce namreč poskrbijo, da boste mirno spali tudi, ko bo sončna elektrarna že na vaši strehi.Naročnik oglasne vsebine je GEN-I