Jedrska elektrarna je sinonim stabilnosti

»Premalo se pohvalimo, da je naša jedrska elektrarna v Evropi sinonim za stabilno, zanesljivo in varno jedrsko elektrarno. Če bi imeli več takih, bi bile razmere bistveno boljše,« je v Krškem dejal predsednik vlade Robert Golob. Remont nuklearke bodo zaradi odpovedi dveh Siemensovih strojev podaljšali do 7. novembra, sicer pa je elektrarna pripravljena na novih 20 let obratovanja.

Golob meni, da je zdaj čas, da se jedrska tehnologija znova uveljavi. Pospešiti je namreč treba vlaganje v vse nizkoogljične vire, zlasti v obnovljive vire, a čas je tudi za jedrsko tehnologijo. »Sedanji trenutek je res pravi za premislek. Stroka je prišla s pobudo, politika odgovarja, naj stroka pride s serijsko, ne pionirsko rešitvijo, od zanesljivega zahodnega dobavitelja. Tudi oprema mora priti iz prijateljskih držav. Takoj ko bodo pogoji na strokovni ravni izpeljani, bo politika pristopila k iskanju javnega soglasja za naložbo v drugo jedrsko elektrarno,« je dejal Golob.

Dodal je, da se zaveda, da bo treba za JEK2 izvesti referendum. Najkasneje v petih letih bo morala stroka pripraviti vse podlage, tako tehnološke kot finančne, pridobiti vsa dovoljenja in soglasja, da bo referendum vsebinski. Golob pravi, da je »referendum mogoč ob koncu tega mandata ali pa na začetku drugega mandata«.

Robert Golob meni, da je čas za premislek o še drugi jedrski elektrarni. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

V Krškem je znova nekaj nejevolje, ker so nadzorniki Gen energije, polovične lastnice NEK, za predsednika uprave Gen energije izbrali Dejana Paravana, člana uprave Gen-I, saj tudi on ne prihaja iz Posavja. Golob je zatrdil, da se politika ni vpletala v imenovanje. Opozoril pa je, da ima tudi Gen-I sedež v Krškem.

Regulacija cen

»Sistem regulacije cen plina za daljinsko ogrevanje je enak tako za komunale kot za zaščitene odjemalce, javne zavode in gospodinjstva. Dobavitelji so povsod isti. Kompenzacijski mehanizem bo pripravljen do konca leta,« je Golob odgovoril na vprašanje, kako se bo omejitev cene plina za daljinsko ogrevanje na 73 evrov na megavatno uro poznala pri gospodinjstvih. Edina komunala, ki bi lahko imela težave, je Komunala Trbovlje, vendar se cene plina znižujejo. Golob verjame, da kompenzacije do konca leta ne bodo velike (uredba bo veljala od 1. novembra), v novem letu pa bo za celo državo in za vse kategorije odjemalcev veljal mehanizem kompenzacij. V ta namen so v proračunu rezervirali 1,2 milijarde evrov, vendar je Golob prepričan, da niti približno ne bodo porabili toliko denarja.

Politika ne podpisuje niti pogodb za alžirski plin. Golob je le dejal, da bodo prvo, ne pa tudi zadnjo pogodbo za dobavo alžirskega plina podpisali 3. novembra. Je pa predsednik vlade omenil sklenjen meddržavni sporazum z Alžirijo, v katerem so predvidene večje količine za daljše obdobje, »najverjetneje za obdobje do postavitve JEK2«.