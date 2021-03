Kacin: Realne možnosti za proizvodnjo cepiva v Sloveniji ni

Jelko Kacin: Čakajo nas nova cepiva

Jelko Kacin: Dokler ni vse znano, ni znano nič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nataša Kranjc: Dijaki se dobro počutijo

Fani Al-Mansour: V dijaških domovih po dva v sobi

Fani Al-Mansour: Nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih dijaških domov je obvezno. FOTO: Mavric Pivk/Delo

740 novih okužb

Na vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju širjenja koronavirusa so sodelovali nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja, v. d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslihin predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in direktorica SIC LjubljanaZačeli so ob 11. uri, novinarsko konferenco pa si lahko ogledate v posnetku.Državni sekretarje predstavil dogovor med NIJZ in farmacevtsko družbo Salus. »Prihodnje tedne in mesece nas čaka obsežno cepljenje. NIJZ je naročnik, Salus pa pogodbeni sodelavec, ki sodeluje z združenjem Pfizer/Biontech in ima ustrezne pogoje za hranjenje cepiva na zahtevanih temperaturnih pogojih. Zraven tudi pripravi in izdaja cepiva, prav tako organizira prevoz cepiv, igel in brizg, na koncu pa vse pospravi za seboj.«Pogodbena vrednost dogovora med NIJZ in Salusom je 721.275 evrov, z davkom pa 879.955,50 evra.»Čakajo na nova cepiva. V četrtek čakamo na pozitivno mnenje za cepivo Johnson & Johnson. To cepivo je drugačno, saj je dovolj samo en odmerek. Naši izračuni govorijo, da nam bodo aprila, maja in junija dobavili 230.000 odmerkov, s čimer bi z enim odmerkom zaščitili prav toliko Slovencev,« je dejal Kacin.Marca naj bi prijeli 300.000 odmerkov, aprila pa še nekaj več. »Dokler ni vse znano, ni znano nič. Trudimo se, da bi v drugem kvartalu povečali dobavo novega cepiva z enim odmerkom. Zaganjamo sistem cepljenja, da bi imeli dovolj cepiva za cepljenje vse dni v tednu,« je pristavil Kacin. »Do konca junija bi radi cepili več kot 60 odstotkov Slovencev, v marcu pa naj bi uporabili 282.819 odmerkov cepiv.«Realne možnosti za proizvodnjo cepiva v Sloveniji ni. »Pri proizvodnji je veliko ozkih grl,« pravi Kacin.Vsi dijaki so se s tem tednom vrnili v šolske klopi po prilagojenem programu. »Po informacijah, ki jih imamo, se dijaki dobro počutijo in imajo motivacijo za učenje, k dobremu razpoloženju pomaga tudi ponovno druženje z vrstniki. Zavedamo se, da šola na daljavo ne more nadomestiti pravega pouka,« je poudarila, v. d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo.Začelo se je tudi cepljenje za zaposlene v šolskem sistemu, najprej za zaposlene nad 50 let. »Prosimo, da se cepijo vsi, ki imajo to možnost, dijake pa pozivamo, naj dosledno nosijo maske, športno vzgojo pa naj čim bolj opravljajo na prostem.«Kljub pozivom k cepljenju se precej učiteljev noče cepiti. »Cepljenje je prostovoljno. Pričakujemo, da se bo več učiteljev cepljenju pridružilo, ko se bodo videli učinki, poleg tega pa učitelji, ki se bodo cepili, ne bodo potrebovali testiranja. Pričakujemo, da se bo zato število cepljenih učiteljev samo povečevalo.«Spregovorila je tudi predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in direktorica SIC Ljubljana. »Poleg ponovnega pregleda učilnic, zagotavljanjem razkužil in obveščanja dijakov smo se pripravili tudi na čim bolj varno pripravo pouka. Pripravili smo matične učilnice, kar naj bi omogočilo, da se dijaki različnih razredov ne mešajo med seboj. Največ preglavic je povzročalo združevanje pri izbirnih vsebinah in športni vzgoji. Tudi za te skupine smo morali zagotoviti izvajanje v njihovem oddelku, tudi če za le nekaj dijakov.«Dijaki so se od 18. oktobra izobraževali na daljavo. »Prav zato zdaj priporočamo, da dijaki prvih 14 dni z učiteljem zgolj ponavljajo snov in ugotovijo, ali so primanjkljaji,« je dejala. »Tudi v dijaških domovih so izvedli vse dejavnosti za prihod nižjih letnikov. Dijaki so nastanjeni po dva v sobi, skupine so smiselno oblikovane ob upoštevanju smernic NIJZ. Nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih je obvezno.«V Sloveniji so včeraj potrdili še 740 okužb, je objavil sledilnik za covid-19. Opravili so zelo veliko testov: 4700 po metodi PCR in 47.918 hitrih antigenskih. Po oceni portala je bilo na območju države včeraj 10.602 aktivnih primerov okužb.Po vladnih podatkih je včeraj v Sloveniji umrlo še sedem bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 506 bolnikov, od tega na intenzivni negi 90. Odpustili so 63 ljudi. Sedemdnevno povprečje okužb za državo znaša 764.