Jenull prejel tožbo zaradi domnevne organizacije protesta

Protestnik Jaša Jenull je prejel tožbo zaradi domnevne organizacije protesta proti vladi Janeza Janše, poročata Dnevnik in N1. Ministrstvo za notranje zadeve mu očita, da je policiji, ki je varovala shod oktobra 2020, povzročil za okoli 2255 evrov stroškov. Jenull pravi, da ni organizator in da z zastraševanjem protestnikov ne bodo ustavili.

Ministrstvo, ki ga zastopa državno odvetništvo, po poročanju Dnevnika trdi, da je Jenull 2. oktobra 2020 v središču Ljubljane organiziral neprijavljen shod, zaradi česar naj bi imela policija večje stroške z varovanjem dogajanja, kot če bi bil shod prijavljen. Med drugim policija trdi, da so morali na ulice pripeljati osemdeset policistov namesto dvajsetih, ker da niso vedeli, koliko ljudi se bo zbralo na shodu.

V tožbi je po poročanju Dnevnika in portala N1 sicer naveden cenik posameznih »storitev« policije. Ura policista na protestu stane od 18,70 do 25,33 evra, službeni konj stane 11,30 evra na uro, policijski pes pa 11,02 evra na uro.

V tožbi proti Jenullu je opis protestnega dogajanja na Prešernovem trgu, pred ministrstvom za zdravje v Štefanovi ulici, na Trgu republike pred stavbo državnega zbora in na ljubljanskih ulicah. Kot eden od govornikov je v opisu dogajanja omenjen tudi Jenull. Državno odvetništvo je po navodilih notranjega ministrstva kot dokaz, da naj bi Jenull organiziral protest, navedlo tudi objavo na njegovem profilu na Facebooku.

»Gre za kršenje ustavno zagotovljenih pravic državljanov do mirnega protestiranja,« je tožbo za Dnevnik komentiral Jenull. »Nisem organizator, protesti so spontani. Politika je določila enega organizatorja, da bi s tem finančno pritisnila na protestniško gibanje. Takšna praksa je diktatorska,« opozarja Jenull. Da gre za obliko zastraševanja protestnikov, so opozorili tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije.