Jeseni o obsežnih ustavnih spremembah

Koalicija po parlamentarnih počitnicah po naših informacijah načrtuje začetek pogovorov o morebitnih spremembah volilne zakonodaje in celo ustave. Predvsem v Gibanju Svoboda menda razmišljajo ambiciozno. Pogovore bo po naših informacijah usklajevala Maša Kociper, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, pristojna za odnose z državnim zborom, ki je bila tudi prvopodpisana pod zadnjim zakonom, s katerim so poslanci v prejšnjem mandatu poskušali odpraviti volilne okraje in uvesti prednostni glas.

V prejšnjem mandatu se je misija 60 glasov, ki so potrebni za spremembe volilne zakonodaje in ustave, izkazala za nemogočo, a se je ob tem jasno pokazalo, katere stranke so ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi prednostnega glasu naklonjene. Poslanci Levice in NSi ter večina v SD pa so v prejšnjem mandatu obakrat podprli zakonodajno pobudo, s katero bi po vzoru z evropskih volitev povečali neposreden vpliv volivca na izvolitev poslanca. V Gibanju Svoboda so se k uvedbi prednostnega glasu zavezali v svojem programu.

Vse omenjene stranke imajo zdaj skupaj 61 poslanskih glasov, zato se nakazuje, da bi se v tem mandatu lahko oblikovala ustavna večina za spremembe volilnega sistema, sploh ker so v NSi za Delo potrdili, da so pripravljeni v jesenskih pogovorih sodelovati.

Na njih naj bi po naših informacijah odprli tudi možnost podelitve ustavnega veta predsedniku republike – to je Gibanje Svoboda zapisalo v svoj program – pa tudi da bi namesto po dvofaznem imenovali vlado po enofaznem postopku, za kar so se v preteklosti že zavzemali v SDS. Da bi podprl to rešitev, je v intervju za Delo napovedal tudi poslanec SDS in kandidat za predsednika republike Anže Logar, ki pa je bolj skeptičen glede sprememb volilnega sistema.

»Naš volilni zakon je bil narejen za enkratno uporabo. Žal je še vedno v veljavi, a ni več primeren za izzive, ki so pred nami. Predlagal bi korenitejše spremembe kot le preferenčni glas,« je navedel Logar in dodal, da sam podpira predlog, ki ga je podal nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič, torej kombinirani sistem. Po njegovem predlogu bi imeli volivci dva glasova. S prvim bi 44 poslancev izvolili neposredno po dvokrožnem večinskem sistemu, z drugim glasom pa bi preostalih 44 izvolili tako, da bi volivec oddal glas za politično stranko oziroma listo, pri čemer bi uvedli absolutni prednostni glas.

A ta predlog v preostalih strankah za zdaj spremljajo z zadržki, medtem ko v večini jasno zavračajo uvedbo večinskega volilnega sistema, za katerega se najbolj zavzema SDS.

Celoten intervju s kandidatom za predsednika republike Anžetom Logarjem bomo objavili v ponedeljek.