Jutri dvig večine družinskih in socialnih transferjev

Jutri se bo za 4,2 odstotka uskladila večina od več kot 30 transferjev, ki jih država izplačuje posameznikom in gospodinjstvom in za katere je lani, po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), namenila milijardo in 678 milijonov evrov, drugi pa se bodo valorizirali 1. aprila. Tokratno redno zvišanje je bilo poligon različnih političnih preigravanj, ki si jih bo javnost najbrž najbolj zapomnila po kozmičnem dežju.