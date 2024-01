Pokojnine bodo od jutri za 8,2 odstotka višje

V nadaljevanju preberite:

Zneski, ki jih bo nekaj več kot 638.800 uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja jutri prejelo na svoje transakcijske račune, bodo za 8,2 odstotka višji, kot so bile njihove redne pokojnine v lanskem letu. Toliko bo namreč delna uskladitev, ki bo po vladni odločitvi mesec dni prej, kot je predvideno v področni zakonodaji, februarja pa bodo dobili izplačano še razliko do končne vsote redne valorizacije, torej še najmanj nekaj desetink odstotka več.