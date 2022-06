Jutri letni dodatek, pričakovati je izredno zvišanje pokojnin

V nadaljevanju preberite:

Upokojenci bodo jutri, skupaj z junijskimi pokojninami, prejeli tudi letni dodatek. Kot že več let do zdaj, bo tudi tokrat izplačan v petih različnih zneskih, največ 450 in najmanj 140 evrov, obratno sorazmerno z višino pokojnine. Ni še znano, ali bo svet za draginjo uvedel kakšne posebne ukrepe, ki bodo zadevali le starejše, so pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenili, da so zahteve Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) po najmanj triodstotni izredni uskladitvi pokojnin razumne. Kdaj lahko pričakujejo zvišanje?