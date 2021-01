Na Jezerskem zjutraj 18 stopinj Celzija pod lediščem

Najhladneje je bilo danes na Jezerskem. INFOGRAFIKA: Arso



Letošnja zima je že nekajkrat z obilno snežno odejo pokazala svoj pravi obraz, zadnje dni pa smo priča tudi nizkim jutranjim temperaturam. Za takšen mraz, ki je sicer značilen za januar ali prvo polovico februarja, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: jasna noč, suha in hladna zračna masa ter snežna odeja.Danes je bilo najbolj mrzlo na Jezerskem, kjer so izmerili 18 stopinj pod lediščem, so sporočili z Arsa. Mrzla jutra bodo vztrajala do torka 19. januarja, a zaradi nekaj oblačnosti in vetra predvidoma ne bo bolj mraz, kot je bilo danes. Bo pa v soboto zelo mraz v gorah, na Kredarici jutri tudi čez dan le okoli -17 ob hkratnem severnem vetru.Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo danes zjutraj ob 7. uri na Kredarici 14 stopinj pod ničlo, v Kočevju –13 stopinj Celzija, na Letališču Jožeta Pučnika –12, –11 pa v Celju, Črnomlju in na letališču v Lescah. V Ljubljani so namerili šest stopinj Celzija pod lediščem. V torek so marsikje izmerili najhladnejše jutro po januarju 2019 ali celo februarju 2018 , najnižja temperatura zraka pa je bila izmerjena v Babnem Polju, –19 stopinj Celzija.Danes bo pretežno jasno, le sprva na zahodu še zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem okoli osem stopinj Celzija.Jutri bo na zahodu pretežno jasno. Drugod bo zmerno, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od –12 do –4, ob morju okoli ničle, najvišje dnevne od –3 do 1, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. V nedeljo bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačno, drugod bo deloma jasno z nekaj megle po nižinah. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.V četrtek je severni fen prepihal dobršen del nižin. Kot je na twitterju zapisal vremenoslovec, je v Ljubljani relativna vlaga padla do 33 odstotkov, temu primerna je bila tudi vidljivost. Tako suho je bilo nazadnje aprila lani.