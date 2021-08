Kadri SDS ustanavljajo javno univerzo

Rončevićev fakultetni imperij

Njihov cilj je dobiti mesto v rektorski konferenci in drugih telesih, ki imajo vpliv na šolske in izobraževalne politike.

- Gorazd Kovačič

Borut Rončevič je bil državni sekretar v drugi Janševi vladi. FOTO: Igor Zaplatil

Podržavljanje zasebnih zavodov

V Sloveniji nastaja četrta javna univerza.

Nastaja s spojitvijo javnega in dveh zasebnih visokošolskih zavodov.

Datuma nastanka ni mogoče napovedati.

Poslovni interes in ideološko poslanstvo

Marca smo že poročali o spremembi zakonodaje, ki je, pod videzom prepuščanja večje avtonomije univerzam, olajšala Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) pot, da prerase v javno univerzo v Novem mestu. Kot je poročal Dnevnik, je fakulteta pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sprožila postopek za združitev s samostojnima zasebnima visokošolskima zavodoma, in sicer s Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) ter z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm (VSG). S priključitvijo obeh zasebnih zavodov bi FIŠ predvidoma izpolnil zakonsko določene pogoje za ustanovitev univerze.Če bo ustanovitev uspela, bo Slovenija dobila že svojo četrto javno univerzo oziroma sedmo univerzo, če štejemo tudi zasebne, medtem ko bi Novo mesto dobilo svojo drugo; od leta 2017 namreč deluje zasebna Univerza v Novem mestu.Temeljna enota nove univerze je FIŠ, edina javna fakulteta v visokošolskem imperiju , državnega sekretarja v drugi Janševi vladi , in, častnega predsednika podmladka SDS. FIŠ je ustanovila prva Janševa vlada, obvladuje pa jo Rončević, ki je trenutno predsednik fakultetnega upravnega odbora, medtem ko je Makarovič njen dekan.Poleg FIŠ Rončević in Makarovič vodita tudi zasebno Fakulteto za uporabne študije v Novi Gorici, le da je tam dekan Rončević, Makarovič pa je predsednik upravnega odbora. Rončević je poleg tega še dekan Fakultete za medije , ki je po naročilu trenutne vlade izdelala analizo medijske krajine . Dokument, ki naj bi dokazoval prevlado levih idej v medijih, je davkoplačevalce stal 24.000 evrov. Lastniki obeh zasebnih fakultet so, po pisanju Financ, poleg Rončevića še Makarovič,in, eden vidnejših podpornikov SDS in komentator na Novi24TV, ki sicer predava na vseh treh fakultetah.Tudi eden izmed priključenih zasebnih zavodov ni brez ideološkega zaledja. VSG je namreč pomagal ustanoviti kmetijski ministerin jo, do nastopa državnega sekretarja v tretji Janševi vladi, vodil kot dekan. Direktor zavoda Grm je, državni svetnik in vidni podpornik nove desne stranke PoS. Z Grmom aktivno sodeluje tudi predsednik stranke SLSZasebna visokošolska zavoda bosta v primeru oblikovanja javne univerze postala državna. Na FIŠ so nam pojasnili, da je lahko edini ustanovitelj univerze in s tem tudi vseh njenih polnopravnih članic izključno država. »Zakonodaja drugih rešitev za javne univerze niti ne omogoča. Seveda bi bilo v takem postopku potrebno soglasje sedanjih ustanoviteljev, ki pa ga je občinski svet mestne občine Novo mesto že podal,« so zapisali.Privolitev občinskega sveta ne preseneča, župan Novega mestaje z Rončevićem sodeloval pri vodenju Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto . Rončević, ki je sicer prej in kasneje tesno sodeloval z vladami SDS, pa je leta 2010 na lokalnih volitvah kandidiral na Listi Gregorja Macedonija, kot član županove liste pa v občinskem svetu trenutno sedi Rončevićev sodelavec Janez Povh, nekdanji dekan FIŠ in soustanovitelj FUDŠ in FAM.Sociolog in sindikalistje pojasnil, da spreminjanje fakultet v univerze verjetno ne bo bistveno spremenilo njihovega deleža na visokošolskem trgu, si bosta pa zasebna visokošolska zavoda, če bosta postala del javne univerze, pridobila državno financiranje.Vendar Kovačič meni, da pri nastajanju novih fakultet in univerz ne gre zgolj za poslovni interes, ampak »imajo pogosto ideološko poslanstvo«. »Njihov cilj je dobiti mesto v rektorski konferenci in drugih telesih, ki imajo vpliv na šolske in izobraževalne politike,« je pojasnil. Izrazito ideološko sorodna s stranko SDS je že obstoječa zasebna Nova univerza Petra Jambreka , svojo univerzo pa namerava ustanoviti tudi Katoliški inštitut.Vendar pa so postopki za ustanovitev univerze dolgotrajni. »Ker je postopek odvisen od vlade, Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) in nazadnje še od državnega zbora, je njegovo hitrost praktično nemogoče napovedovati,« so nam pojasnili na FIŠ.