Kaj kaže nadzor nad spoštovanjem ukrepov?

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo, vodja internistične prve pomoči na UKC Ljubljana,z zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja PolicijeNovinarsko konferenco prenašamo v živo:, vodja internistične prve pomoči na UKC Ljubljana, je povedal, da so od oktobra, ko so vzpostavili poseben oddelek za osebe, ki so imele covid ali vsaj sum nanj, na internistični urgenci sprejeli 270 bolnikov, 788 pa na nujni prvi pomoči, 186 oseb so nato sprejeli v bolnišnice.Včeraj so opravili 6453 testov, pozitivnih je bilo 1813 testiranih oseb (to je 28 odstotkov). V bolnišnicah se zdravi 1268 oseb, na intenzivni negi je 196 oseb. Iz bolnišnice so odpustili 113. Umrlo je 49 oseb. Epidemiološka slika je najslabša v Posavju, najmanj okuženih pa je na Goriškem.Še vedno je veliko okuženih v domovih za starejše občane. Včeraj so odkrili 106 novih okužb, od tega je okuženih 47 zaposlenih.