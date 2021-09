Kaj pravi Aleksandra Pivec leto dni po odstopu

Podpora Desus Jan.2021 Foto Gm Igd

Mineva leto dni, odkar se je iz upokojenske stranke poslovila. Odstopila je na seji državnega zbora, ko je povedala, da izstopa iz stranke Desus in kot kmetijska ministrica. Kot je dejala, kot ministrica nepreklicno odstopa, ker ne želi, da ji z glasovanjem o interpelaciji sodi politika, za odstop iz Desusa pa se je odločila, ker da poslanski skupini stranke ni bil zadosti njen odstop z mesta predsednice stranke in je nadalje iskala možnosti za njeno »odstranitev iz političnega prostora«.Ob izstopu iz stranke Desus je dejala, da ima na terenu še vedno močno podporo in da so »njeni nasprotniki z dosedanjimi dejanji pripeljali do tega, da so številni odbori in posamezniki že pripravili svoje odstopne izjave iz stranke, kar vodi do njenega popolnega razpada«.Aleksandra Pivec pravi, da je bila pod hudim pritiskom sil iz ozadja prisiljena odstopiti s položaja. Takrat je zaključila s politiko preteklosti. Danes, kljub poskusom medijskega in političnega ignoriranja, pa da je v polnih pripravah za novo politiko prihodnosti.»Po enem letu od mojega odstopa ugotavljam, da Slovenija bolj kot kadar koli potrebuje novo politično pot. Potrebujemo korenite spremembe. Še bolj pa potrebujemo odmik od zgrešenih ideologij in vrnitev politike ljudem,« je prepričana Pivčeva.»Smo stranka, ki spoštuje vsa in tudi različna mnenja. Stranka, ki ima poslanstvo povezovanja in bo s solidarno, socialno politiko vsakemu državljanu omogočila, da postane ponosen in odgovoren del naše družbe. Zato smo od ustanovitve naprej, in bomo tudi v prihodnosti, delali 'za ljudi',« še dodaja.Marca letos je ustanovila svojo stranko Naša dežela, ki se ji je do zdaj menda pridružilo že okoli 2000 ljudi. Njeno poslanstvo je »povezovanje, s solidarno, socialno politiko bo vsakemu državljanu omogočila, da postane ponosen in odgovoren del naše družbe«.Desus je v letu dni zamenjal nekaj (tudi začasnih) predsednikov in se ne more izviti iz krize, ki jo povzroča odločitev poslancev, da bodo po odhodu Desusa iz koalicije »zmerna opozicija«.