Kaj pripada poslancu

Za glasove 1.695.766 volilnih upravičencev in 88 poslanskih mest se poteguje 1464 kandidatov na 20 listah. Za predstavnika italijanske skupnosti se potegujeta dva kandidata, za predstavnika madžarske pa trije. Pogledali smo kaj pripada tistim, ki bodo v naslednjem mandatu sestavljali državni zbor.

Plače poslancev

Poslanci so razdeljeni od 55. do 62. plačnega razreda, in sicer glede na funkcije, ki jih opravljajo:

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je v najvišjem 65. plačnem razredu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

55. plačni razred 3661,25 evrov bruto

56. plačni razred 3807,69 evrov bruto

57. plačni razred 3960,02 evrov bruto

60. plačni razred 4454,47 evrov bruto

62. plačni razred 4817,96 evrov bruto

Predsednik državnega zbora je v 65. plačnem razredu (5419,54 evrov bruto).

Pravica do nadomestila

Poslanec, ki mu preneha mandat, ima pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plača. Prejema ga lahko največ šest mesecev, izjemoma 12 mesecev. Poslanec, ki mu je funkcija poslanca prenehala pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata, nima pravice do nadomestila plače.

Pravica do pavšala

Poslanec ima pravico do mesečnega pavšalnega zneska, ki je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča. Znaša lahko od 500 evrov (do 50 kilometrov od državnega zbora) do 800 evrov (več kot 150 kilometrov od državnega zbora).

642.344 evrov je državni zbor plačal za pavšale leta 2021.

Nadomestilo za ločeno življenje

140,54 evra mesečno znaša višina nadomestila za ločeno življenje, pripada pa poslancu, ki ima dom od Ljubljane oddaljen več kot 70 kilometrov.

Poslanska stanovanja

49 stanovanj ima DZ na razpolago za poslance, vsa so v Ljubljani. Če je prosilcev več, ima prednost poslanec, ki je časovno bolj oddaljen od DZ.

Letni dopust

Poslanec ima pravico do letnega dopusta v trajanju do 40 dni in izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni na leto. V izrednih primerih se mu lahko odobri 30 dni izrednega dopusta na leto.

Službena vozila

DZ razpolaga s šestimi vozili, štiri od teh so protokolarna. Predsedniku DZ pripada vozilo z voznikom, ki ga zagotavlja ministrstvo za notranje zadeve. Vozila DZ lahko uporabljajo po vrstnem redu podpredsedniki DZ, vodje poslanskih skupin, predsedniki delovnih teles, poslanci.

Vir: Državni zbor