Kajuha bi nove krivice spet bolele

Vlado Vrbič: »Kajuh je klasik slovenske poezije, to je nesporno. Da je aktualen, je tudi jasno. V kapitalizmu, ko imajo eni vse in drugi ničesar. Kot se dogaja to z energetiko, ko je vse umetno ustvarjeno, da nekateri blazno služijo, mi pa bi morali varčevati. Med nas vnašajo nemir. To ni prav. Kajuh je bil točno proti temu. Proti kapitalizmu, proti vojnam, nasilju države nad državo.« FOTO: Jure Eržen/Delo