Kako antidemokratično pandemijo spraviti v red

Razvnema se debata o tem, ali bi moralo biti cepljenje obvezno. Ali Žerdin je opozoril na raziskavo, ki ugotavlja, da v Sloveniji bistveno manj ljudi meni, da je cepljenje državljanska dolžnost, kot v drugih evropskih državah, obenem pa smo že v vročem predvolilnem času.

Janez Markeš meni, da je pandemija neke vrste družbena revolucija in da je neke vrste revolucija tudi sedanja vlada, saj uničuje dosedanje družbene vrednote. A ostro je tudi drugod. Francoski predsednik Emmanuel Macron je denimo javno dejal, da ne more ljudi prisiliti v cepljenje, a lahko necepljenim zagreni življenje do nevzdržnosti, njegova izjava pa je spodbudila proteste. A ker je v Franciji je necepljenih zgolj deset odstotkov ljudi, si bo Macron bržkone pridobil simpatije večine, je opozoril Markeš.

V Sloveniji glavna neznanka ni, ali bo zdajšnja oblast preživela, temveč, kdo bo ustanovil novo koalicijo, ki bo poskrbela za to, da se bo ustavo zopet spoštovalo, meni Markeš. »Problem je v tem, kako to antidemokratično pandemijo spraviti v red,« je spomnil.

Markeš meni, da bodo volivce najbolj zanimale vrednote strank. Na tnalu so zlasti vprašanje javnega zdravstva, šolstva in medijev, ki so najbolj pod udarom trenutne vlade.