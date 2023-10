Kako bo mogoče prehajati mejo

Začasno ponovno uvedbo nadzora na slovenskih mejah, ki je ukrep v skrajni sili in mora biti sorazmeren glede na ugotovljeno grožnjo, bo Slovenija izvajala koordinirano in v sodelovanju s policijami Italije, Hrvaške in Madžarske, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Začasna ukinitev schengenske ureditve se začne jutri (s polnočjo) in je za začetek predvidena za deset dni z možnostjo podaljšanja do dveh mesecev. Razlog za tak ukrep je po navedbi ministrstva preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Prehajanje meje s Hrvaško

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško so določili dvanajst mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet, in sicer: Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč in Petišovci.

Pri tem pa še sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet: Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Središče ob Dravi in Lendava.

Samo za državljane Evropske unije in tiste, ki imajo posebne pravice po pravu EU, pa so določili naslednje prehode: Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi in Gibina.

Prehajanje meje z Madžarsko

Za prehajanje meje z Madžarsko so določili dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet, in sicer Dolgo vas in Pince (avtocesta) ter železniški prehod Hodoš. Posebej za državljane EU in tiste, ki imajo posebne pravice po pravu EU, pa so namenili prehode Pince (lokalna cesta), Prosenjakovci, Hodoš, Kobilje, Čepinci in Martinje.

Prehajanje meje z Italijo

Zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu se je tudi Italija odločila uvesti nadzor na naši skupni meji. Bistvo tega začasnega ukrepa, ki bo trajal od 21. oktobra do 30. oktobra 2023, je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Po podatkih, ki so jih sporočili italijanski mediji, bodo nadzor meje s Slovenijo – ta bo prav tako začel veljati jutri – izvajali s pomočjo dodatnih 350 policistov in vojakov, ki bodo pomagali lokalnim varnostnim silam. Na Tržaškem naj bi jih namestili 140, na Videmskem 110 in na Goriškem 75. Nadzor na večjih mejnih prehodih bodo izvajali ves čas, medtem ko bo na manjših občasen. Na meji menda tudi ne bo fizičnih ovir. Italijanski nadzor slovenske meje je napovedan za začetnih deset dni z možnostjo podaljšanja na šest mesecev.