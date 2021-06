Kako je s kritjem zdravljenja covida-19 in morebitno karanteno

V nadaljevanju preberite še:

Pred prihajajočimi dopusti spet postajajo aktualna zdravstvena in turistična zavarovanja za tujino, ki so med zdravstveno krizo še posebno pomembna. Zavarovalnice so svoje ponudbe že prilagodile pandemiji. Kako? Je za zdravljenje covida v tujini treba doplačati premijo? Kaj se zgodi, če se zaradi karantene ne morete vrniti domov?