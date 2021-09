Kako poteka preverjanje pogoja PCT?

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Matej Družnik/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Pogoj PCT je danes začel veljati veliko širše, velja tako rekoč na vsakem koraku. Vlada in zdravstvena stroka sta ga napovedali kot vstopnico za »normalno življenje«, z njegovim izpolnjevanjem smo z redkimi izjemami soočeni vsi: zaposleni, stranke, potrošniki. Natančneje, vsi, ki smo starejši od 12 let.Izpolnjevanje pogoja PCT morajo od danes preverjati na vstopnih mestih, oblast je sporočila, da so z današnjim dnem na terenu tudi inšpektorji. Ti bodo, kot so ta teden pojasnili na ministrstvu, na izpolnjevanje in preverjanje pogoja PCT predvsem opozarjali.Gotovo se marsikje še lovijo. Zjutraj, na zgodnjem jutranjem vlaku na poti v službo, so sprevodnika zanimale le vozovnice, pogoji PCT še ne. V galeriji si poglejte, kako so se pregleda izpolnjevanja pogoja PCT lotili na bencinski postaji, v enem izmed trgovskih centrov, knjigarni in na avtobusni postaji v Ljubljani.