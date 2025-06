Kako prizadetemu in prestrašenemu otroku ponuditi varnost in zaščito

Kako pristopiti k otroku, ko se na naslovnicah časopisov pojavi streljanje na šoli? Pri Unicefu svetujejo devet nasvetov v podporo in tolažbo otroku, ki lahko ne glede na to, kje živi, ob tragičnih dogodkih, kakršen je bil tudi v Gradcu, doživlja strah, žalost, jezo in tesnobo.

Otroci se različno odzivajo na neželene dogodke; nekateri znaki stiske morda niso tako očitni. Mlajši otroci lahko postanejo bolj zaprti kot običajno, najstniki pa lahko kažejo močno žalost ali jezo. Mnogi od teh odzivov trajajo le kratek čas in so normalni odzivi na stresne dogodke. Če ti odzivi trajajo dlje časa, bo vaš otrok morda potreboval strokovno pomoč, poudarjajo pri Unicefu.

Otrokova impulzivnost oziroma potreba po stimulaciji kot najpomembnejša dimenzija psihopatije

Leta 2022 je Silvija Ručević z Univerze v Osijeku objavila zanimivo raziskavo o starševskih psihopatskih lastnostih in njihovi interakciji s psihopatskimi značilnostmi otrok »kot napovedovalci zaznanega starševskega vedenja pet let pozneje«. V povzetku, objavljenem na spletni strani Researchgate.net, piše:

»V študiji so v razmaku petih letih raziskovali psihopatsko osebnost staršev in njeno interakcijo z otrokovimi psihopatskimi značilnostmi kot napovedovalci starševskih praks. Študija je vključevala 175 otrok. V t. i. času 1 so starši ocenili svoje psihopatske lastnosti, vzgojiteljice v vrtcu pa so ocenile otrokove psihopatske značilnosti. Pet let pozneje so starši ocenili svoje starševske prakse.

Na splošno je bila lastna osebnost staršev močnejši napovedovalec različnih negativnih starševskih vedenj kot otrokova osebnost, pri čemer je imel starševski brezčutni afekt najmočnejšo povezavo s starševskim vedenjem med dimenzijami starševske psihopatije.

Podobno so bile otrokove brezčutne in nečustvene lastnosti najmočnejši napovedovalec prihodnjega starševstva. Vendar pa so bile od 36 možnih interakcij, testiranih med starševskimi in otrokovimi psihopatskimi značilnostmi, ki napovedujejo prihodnje starševsko vedenje, le tri pomembne.

Natančneje, otrokova impulzivnost oziroma potreba po stimulaciji se je izkazala za najpomembnejšo dimenzijo psihopatije in zanimivo je, da so vse starševske psihopatske lastnosti vplivale na to značilnost.

Na splošno ti rezultati kažejo, da imajo lahko ob prisotnosti starševskih psihopatskih lastnosti značilnosti otroške psihopatije omejen vpliv na starševske prakse, pri čemer so otroci z visoko impulzivnostjo oziroma potrebo po stimulaciji najbolj izpostavljeni tveganju za negativno in nasilno starševstvo.«