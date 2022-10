Kako so Golobovi »pozabili« na investicije v športno infrastrukturo

V nadaljevanju preberite:

Aprila, dva tedna pred parlamentarnimi volitvami, je 58 poslancev brez glasu proti sprejelo zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo. Zanj je glasovalo tudi nekaj poslancev sedanje koalicije, čeprav so ga v parlamentarno proceduro vložili poslanci Janševe koalicije. Z njim so določili, da naj država od leta 2023 do leta 2027 nameni povprečno po 30 milijonov na leto za investicije v športno infrastrukturo. Skupaj 150 milijonov evrov. Pa bodo ta sredstva res zagotovljena?

Proračunski dokumenti za leti 2023 in 2024, ki jih je vlada Roberta Goloba poslala v državni zbor in naj bi jih potrjevali prihodnji mesec, tega zneska (še) ne predvidevajo.