Kako streti jajca pravosodnemu sistemu

S krčenjem sredstev za delovanje pravosodnega sistema, je mogoče ogroziti delovanje tožilstev in sodišč v prihodnjem letu. Se to dogaja in ali se dogaja namerno? Zdi se, da sta ne glede na tvite Janeza Janše, odgovora na obe vprašanji pritrdilna.