Preobrazba se začenja: konferenca, ki je ne smete zamuditi

Treba je bilo obvladovati izzive, kot so zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina, stabilizacija cen energije in pospešitev prehoda na obnovljive vire. Čeprav je bilo leto 2024 zahtevno zaradi stabilizacije energetskega trga in pospešitve prehoda na obnovljive vire, je leto 2025 ključno za izvajanje dolgoročnih reform in doseganje trajnostnih ciljev.

Ambiciozni cilji do leta 2030: Kako zmanjšati rabo primarne in končne energije

Leto 2025 prinaša nove izzive, predvsem izpolnjevanje strožjih ciljev energetske učinkovitosti, katerega tempo narekuje Evropa.

Slovenija mora letno zmanjšati rabo primarne in tudi končne energije, kar pomeni dodatne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti pri pretvorbah, distribuciji in transportu in končni rabi. Poleg tega se pričakuje nadaljnja elektrifikacija ogrevalnih sistemov in prenove stavb, da bi dosegli cilje za leto 2030. Nadaljevati bomo morali naložbe v infrastrukturo, izboljšati konkurenčnost industrije in zagotoviti cenovno dostopno energijo za vse. Energetskim izzivom sledi tudi Slovensko združenje za energijo.

Mednarodna konferenca SZE 2025 8.– 10. junij 2025, Grand hotel Bernardin, Portorož Mednarodna konferenca SZE 2025 bo spodbudila razprave o izzivih in vam prinesla nova spoznanja. Konferenca je odlična priložnost za izmenjavo mnenj, delitev primerov dobrih praks in vzpostavitev novih poslovnih možnosti. Posebej zanimiva bo za mlade strokovnjake in študente strojništva ter pooblaščene in nadzorne inženirje, ki bodo z udeležbo na konferenci pridobili 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. PREVERITE CELOTEN PROGRAM PRIJAVITE SE

Transformacije energetskih sistemov v regiji

Mednarodna konferenca SZE 2025 bo osvetlila prelomne tehnologije za zeleni prehod. FOTO: Barbara Reya

Na naši Mednarodni konferenci 2025 bo Slovensko združenje za energijo predstavilo prispevke z inovativnimi rešitvami za prehod na čisto, trajnostno in zanesljivo energijo ter z vpogledom v dogajanje v energetiki doma in Evropi.

Udeleženci konference bodo v prvem, plenarnem delu spoznali uporabo naprednih tehnologij za pretvorbo energije s poudarkom na konceptu »Power-to-X« v vodikovi ekonomiji. Predstavili bodo nekaj konkretnih primerov iz prakse.

Govorci bodo pojasnili, kako pomembno je zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe pri energetski tranziciji, ter raziskovali poti do trajnostnih in odpornih čistih prostorov v sektorju Life Science.

Kje so neizkoriščeni potenciali za ogrevanje in hlajenje?

Neizkoriščeni potenciali za ogrevanje in hlajenje so ključni za energetsko prihodnost. FOTO: Shutterstock

Na predavanjih bodo osvetlili tudi neizkoriščene potenciale za ogrevanje in hlajenje, kar je ključno za energetsko prihodnost. Zelo zanimivo predavanje bo o solarno-termalnih projektih in rešitvah s pomočjo malih modularnih reaktorjev, ki pospešujejo prehod na ogljično nevtralno oskrbo z energijo.

Ob tem se bomo dotaknili tudi vprašanj digitalizacije in njenega vpliva na optimizacijo proizvodnje ter prodaje električne energije.

Okrogla miza z najvidnejšimi predstavniki gospodarstva bo poudarjala pomen sektorskega povezovanja kot pogoj za uspešno preobrazbo energetskih sistemov. Razprava bo zajemala tudi kritične elemente energetske odpornosti, kot so infrastruktura in varnost energetskih sistemov.

Bogat nabor vsebin vzporednih sekcij

V Portorožu se bodo srečali strokovnjaki, inovatorji in odločevalci, ki sooblikujejo energetsko prihodnost Evrope. FOTO: Shutterstock

Vzporedne sekcije bodo omogočile, da se poglobite v posebne tematike, od industrijske simbioze do metodologij za merjenje učinkovitosti energetskih rešitev. V eni izmed sekcij se bomo osredotočili na optimizacijo delov posameznih virov čiste električne energije in sistemov za napredno upravljanje energije.

Med drugimi sekcijami boste spoznali tudi primere iz prakse, ki vključujejo trajnostne rešitve za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje poslovnih stavb.

Poseben poudarek bo na prehodu energetskih sistemov v regiji, kjer strategije za izrabo odpadkov in digitalizacijo prinašajo nove priložnosti. Vzporedne sekcije bodo razkrivale tudi potencial obnovljivih virov, trajnostni prehod mest in rešitve za celovito rabo sončne energije.

Predstavitve konkretnih rešitev iz prakse bodo pokazale, kako teorijo pretvoriti v dejanja. FOTO: Barbara Reya

Predstavitve o daljinskem ogrevanju in hlajenju bodo prikazale praktične rešitve, ki omogočajo učinkovito upravljanje javnih in komunalnih sistemov. Vrhunec programa bodo prispevki, ki razkrivajo novi model delovanja pri energijski tranziciji z uporabo baterijskih hranilnikov in naprednih tehnologij, vključno s toplotnimi črpalkami.

Energetski prehod ni izbira, temveč nujnost, zato se prijavite na Mednarodno konferenco SZE 2025.

Naročnik oglasne vsebine je Slovensko združenje za energetiko