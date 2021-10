Kakovostna letina najstarejše trte

Prvi grozd je obrala pevka Maja Keuc. Foto Blaž Samec

V Mariboru je bil danes pravi mestni praznik, saj so na Lentu že 35. leto zapored obrali najstarejšo trto na svetu. Prvi grozd trte, ki šteje že 450 let, je letos odrezala pevka Maja Keuc, skupaj pa je trgatev prinesla 34 kilogramov pridelka. S tem se je sklenil 21. Festival Stare trte v organizaciji Zavoda za turizem Maribor, ki bo še ta mesec trto kot Guinnessovo rekorderko predstavil na Expu v Dubaju in se z digitalizacijo njene zgodbe potegoval za nagrado Evropske mreže za kulturni turizem.V kulturno-etnografskem programu pred Hišo Stare trte so tudi letos sodelovali mariborski županskrbnik Stare trte, mariborska vinska kraljica, slovenska vinska kraljicater brači iz Malečnika. SKocutar je ocenil, da je najstarejša trta na svetu svoj letošnji krog vegetacije sklenila z izjemno kakovostno letino. »Cvetenje se je začelo 4. junija - najpozneje v zadnjih 34 letih, vendar so nato njene grozdne jagode v samo 21 dneh dosegle velikost povprečnega zrna graha, kar pomeni, da je ob ugodnih junijskih pogojih v nekaj dneh nadoknadila zaostanek,« je pojasnil.Da je trta vinogradnike presenetila s svojo trdoživostjo in končnim vrhunskim pridelkom, sta potrdili tudi vinski kraljici Neža Jarc in Ana Pavlin. Direktor zavodaje ocenil, da je trta odlično izhodišče za turistično povezovanje. Dodal je, da bodo v mednarodnem prostoru to nadgradili tako, da bodo z najstarejšo trto nastopili kot s simbolom za uspešne mariborske zgodbe lokalnega izvora, a globalnega potenciala.Župan Arsenovič v svojem nagovoru poudaril pomen skorajšnje ureditve Lenta in dravske promenade: »Z ureditvijo mariborskega Lenta kot tudi Hiše Stare trte se ji bodo pisali še boljši časi, s tem pa tudi vsem nam in našim izjemnim štajerskim vinogradnikom.«