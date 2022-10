Ukinjajo izredne razmere, covid je danes druga bolezen

Vlada je danes po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana sprejela izhodni covidni zakon. »Sledimo tistemu, kar smo ves čas govorili. V prejšnjih treh mesecih smo združili vse zakone od PKP 1 do PKP 10, izločili smo, kar v tem trenutku ni več potrebno, in izluščili bistvo ter postavili vse pravne podlage, da to jesen in zimo, do pomladi, postane covid endemično obolenje.«

Po ministrovih besedah si želijo, da se ne vzpostavljajo več izredne razmere. V zakonu, ki velja do konca leta 2023, so jasno opredelili tudi covidne dodatke, ki so zdaj v nominalnem znesku in so za vse enaki. Do njih bodo upravičeni samo tisti uslužbenci, ki bodo delali s pacienti s covidom. Opredeljujejo tudi pravne podlage za testiranje, naslavljajo problematiko izolacij, rdeče in sive cone bodo ukinili, saj želijo covid zdraviti na kohortnih oddelkih, s kohortno izolacijo. Izolacija se skrajšuje, nadomestila za bolniški stalež se spreminjajo, tridnevne bolniške ni več, gre pa izolacija še vedno v breme proračuna.

Minister je poudaril, da so bile vse naštete odločitve usklajene z epidemiološko in infektološko stroko, strokovno skupino na NIJZ. »Zakon daje pravna navodila stroki, da vodi epidemijo, in ministrstvu za ukrepanje. Zakon ne določa, kateri ukrepi se bodo izvedli, daje pa pravno podlago stroki, da opravlja svoje delo in da ministrstvo to delo opravi,« je pojasnil Bešič Loredan.

»Celo kopico stvari, ki so bile sprejete od PKP 1 do PKP 10, smo analizirali, proučili njihove učinke (finančne in družbene) in ohranili res samo tisto, kar je v tem času še potrebno,« je sklenil minister. Cepljenje proti covidu, gripi in pnevmokoku je brezplačno za vse prebivalce, je še poudaril.

»Ukinjamo izredne razmere, covid je danes druga bolezen.« Do pomladi želijo po ministrovih besedah zdravstveni sistem pripeljati do točke, da se o covidu pogovarjamo kot o gripi.

Tridnevna bolniška ni bila nikoli sistemska, vpeljana je bila s protikoronskimi paketi (PKP), zdaj smo jo umaknili, a jo bomo s spremembo sistema spet vpeljali po vzoru razvitih držav, je bil jasen minister. »Bo pa treba najti konsenz glede tega, koga bo taka bolniška finančno bremenila. V tem trenutku je obešati breme tridnevne bolniške na pleča delodajalcev glede na stanje, ki nas čaka, neprimerno in tudi učinki tovrstne bolniške niso bili pozitivni, veliko je bilo zlorab. Ker predlog ni bil sistemski in jasno definiran in to želimo zdaj spremeniti.«

Predlog novega covidnega zakona bo zdaj romal v parlamentarno proceduro, kjer ga bodo obravnavali po nujnem postopku.

V danes sprejetih podzakonskih aktih, ki se nanašajo na interventni zakon za stabilizacijo zdravstvenega sistema, pa sledijo tudi skrajševanju čakalnih vrst. Vpeljujejo namreč možnost nagrajevanja v javnih zdravstvenih zavodih, ki je povsem primerljivo s tistim pri zasebnikih.

»S tem želimo ves kader zadržati v javnih zdravstvenih zavodih in narediti konec čakalnim vrstam,« je dejal minister.

Izjavo po seji vlade ministra za infrastrukturo Bojana Kumra in ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana, na kateri sta predstavila odločitve, sprejete na današnji seji, si lahko ogledate spodaj: