Kalvarija malih smučišč – vsem je najbolj pomembna varnost obiskovalcev

V nadaljevanju preberite:

Področja varnosti na smučiščih, urejenosti in obratovanja naprav ter sankcij za kršitelje so razdeljena med tri ministrstva – infrastrukturno, zdravstveno in notranje. Ko je država pred leti izenačila pogoje za velika in mala smučišča, so se slednja znašla v birokratski in finančni nočni mori. Država na smučišču zahteva na primer navzočnost osebe z nazivom »reševalec na smučišču«. To je sicer predpisano že v zakonu o varnosti na smučišču iz leta 2016 in pravilniku o reševanju na smučiščih iz leta 2018. Malim smučiščem so prišli naproti tako, da so lahko imela pogodbo z nekom, ki izpolnjuje pogoje za reševanje.

A ministrstvo za zdravje kljub sprejetemu pravilniku o reševanju na smučišču štiri leta ni vzpostavilo sistema usposabljanja. Šele aprila lani so podelili javno pooblastilo dvema ponudnikoma. Inšpektorji v tej sezoni upravljavce na spremembo omenjenega določila samo opozarjajo, globa, s katero je upravljavki vojskarskega smučišča zagrozil inšpektor, je 12.000 evrov. Ali so na ministrstvu za zdravje pred spremembo zakona in pravilnika naredili kakšno evalvacijo smučarskih nesreč oziroma (ne)usposobljenosti reševalcev?