Smučišča po dveh slabih sezonah spet zadovoljna z obiskom

Nekatera slovenska smučišča so že zaprla vrata, tista višje ležeča še računajo na na nekaj dni smuke. Po dveh slabih sezonah, ki sta ju krojila vreme in epidemija covida-19, so slovenska smučarska središča z izkupičkom letošnje zime zadovoljna. Pogledali smo kakšen je bil obisk, kdo je vijugal po belih strminah in kje je še mogoče smučati.