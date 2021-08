07.53 Število okužb v Sydneyju še naprej narašča

07.00 V ZDA se obeta obvezno cepljenje pripadnikov oboroženih sil

Biden bi lahko že sam ukazal obvezno cepljenje vojski, vendar tega noče storiti, da ne bo upora v kongresu in vojski, uradno pa zato, ker se zanaša na nasvete strokovnjakov in vojakom noče vsiliti novega cepiva poleg že skupaj 17, ki jih morajo dobiti glede na to, kje služijo. FOTO: Callaghan O'hare/Reuters

06.38 Kanada odprla meje za cepljene Američane

Število novih okužb z novim koronavirusom v avstralskem Sydneyju in okolici še naprej narašča. V zvezni državi Novi Južni Wales, v kateri leži Sydney, so v zadnjem dnevu potrdili več kot 350 okužb, kar je največ od sredine junija. Število okuženih se ne zmanjšuje, kljub temu da javno življenje v Sydneyju stoji že sedmi teden. V Novem Južnem Walesu so v zadnjem dnevu potrdili 356 novih okužb s koronavirusom, kar je največ od izbruha različice delta sredi junija. Skupaj so od tedaj potrdili 5805 primerov, umrlo pa je 32 covidnih bolnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V največjem avstralskem mestu z več kot petimi milijoni prebivalcev ustavitev javnega življenja, katere namen je zajeziti virus, velja že sedmi teden, a se razmere ne umirjajo. »Z zaprtjem smo hoteli izničiti število okužb, (...) vendar na žalost številke v zadnjih dneh naraščajo,« je povedala premierka Novega Južnega Walesa. Zaradi okužene osebe, ki je prispela iz Sydneyja, so medtem javno življenje v ponedeljek ustavili še v obalnem mestu Byron Bay. Pred tem pa iz podobnih razlogov v že dveh drugih. Javno življenje od prejšnjega tedna stoji tudi v petmilijonskem Melbournu.Obrambni minister ZDAje v ponedeljek vojakom sporočil, da bodo najkasneje do sredine septembra uvedli obvezno cepljenje vseh pripadnikov oboroženih sil, ker je to nujno za vzdrževanje bojne pripravljenosti. Če bo število okužb še naprej naraščalo, se to lahko uvede že prej. »Predsednika bom prosil, naj ukaže obvezno cepljenje najkasneje do sredine septembra ali nemudoma po tistem, ko bo Uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala redno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19. Kar bo pač prej,« je sporočil in vojski naročil, naj se pripravi.FDA je doslej izdala izredno dovoljenje cepivom Pfizerja, Moderne in Johnson & Johnsona. Pfizer naj bi bil prvi, ki bo konec avgusta ali v začetku septembra dobil redno dovoljenje za uporabo cepiva. Biden bi lahko že sam ukazal obvezno cepljenje vojski, vendar tega noče storiti, da ne bo upora v kongresu in vojski, uradno pa zato, ker se zanaša na nasvete strokovnjakov in vojakom noče vsiliti novega cepiva poleg že skupaj 17, ki jih morajo dobiti glede na to, kje služijo. Predsednik je Austinovo sporočilo vojakom nemudoma podprl in dodal, da so ZDA še vedno v vojni s koronavirusom, cepljenje pa bo vojake ohranilo zdrave in pripravljene na posredovanje kjerkoli po svetu. »Za obrambo naroda potrebujemo zdrave in pripravljene sile,« je v sporočilu vojakom dodal Austin.Kanada je v ponedeljek uresničila napovedi in odprla mejo za vstop Američanov ter stalnih prebivalcev ZDA, ki so se cepili proti covidu-19. ZDA te odločitve za zdaj za Kanadčane še ne nameravajo sprejeti, čeprav Ameriško potovalno združenje (USTA) predsednikapoziva, naj nemudoma odpre mejo za cepljene Kanadčane.Predsednik USTAopozarja, da ZDA vsak mesec zaprte meje stane 1,5 milijarde dolarjev. ZDA naj bi mejo za Kanadčane odprle po 21. avgustu. Na Bidna pritiska vseh devet ameriških zveznih držav, ki mejijo na Kanado. Predstavniki držav od New Yorka do Washingtona trdijo, da zaprta meja za cepljene proti covidu povzroča nepotrebno gospodarsko škodo.Odprtja meje za Američane in stalne prebivalce ZDA, to je tiste, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje oziroma zeleno karto, so najbolj veseli na Niagarskih slapovih, kjer potniki iz ZDA predstavljajo 25 odstotkov obiskovalcev, pa tudi 50 odstotkov vsega letnega turističnega dohodka skupnosti s 40.000 prebivalci.