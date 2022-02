Kar po domače z dokumenti

V nadaljevanju preberite:

Slovenski državni holding (SDH) je prejšnji teden glede dogajanja v Pošti Slovenije prejel prijavo z naznanitvijo suma kaznivih dejanj. »Prijavo že obravnavamo v skladu z internimi postopki o ravnanju v primeru domnevnih nepravilnosti in zaščiti prijavitelja,« so nam sporočili iz SDH, ki v imenu države, njene edine lastnice, upravlja Pošto Slovenije. Ob SDH je prejela sum naznanitve kaznivih dejanj tudi policija. Očitki prijavitelja so povezani z začasnim generalnim direktorjem Pošte Slovenije Tomažem Kokotom in pomočnikom poslovodstva Martinom Mlakarjem.