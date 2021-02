Karla Erjavca niso podprli niti vsi poslanci Desusa

V nadaljevanju preberite:

Konstruktivno nezaupnico je namreč podprlo le 40 poslancev. »Težko komentiram,« je na vprašanje, kje so zmanjkali glasovi, odgovoril nesojeni mandatar LMŠ, SD, Levice, SAB in Desusa, ki skupaj štejejo 43 poslanskih glasov. Zelo slabo pa bi bilo po njegovem, če bi glasovi zmanjkali v njegovi stranki, je dejal in nadaljeval, da je pričakoval vsaj 42 glasov, kolikor poslancev je bilo v prvo podpisanih pod konstruktivno nezaupnico. Razočarani so bili tudi v drugih opozicijskih strankah in zatrdili so, da je njihove glasove Erjavec dobil. Prst pa so usmerili proti Desusu, kjer je bilo v preteklih dneh o njegovi kandidaturi nemalo dvoma. Preberite še, da bodo poslanci Desusa najverjetneje že danes postavljeni pred novo dilemo.