Kdaj končno »normalna« cesta iz Zasavja v Posavje?

Vlada je izdala dolgo pričakovano uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče. To pomeni, da je Zasavje po dolgih letih usklajevanj in priprav končno pred izgradnjo sodobne ceste Hrastnik–Zidani Most, v imenu občine Hrastnik sporoča Lara Jerkovič.

Sprejetje državnega prostorskega načrta je izjemnega pomena, saj so pri republiški Direkciji za infrastrukturo izpolnjeni vsi pogoji za začetek priprave na gradnjo državne ceste.

V občini Hrastnik in hkrati celotni zasavski regiji pričakujemo od vlade, da bo izgradnja ceste Hrastnik–Zidani Most na prioritetnem seznamu investicij, ki bodo pomembno pripomogle k razvoju gospodarstva celotnega Zasavja in dvigu kakovosti življenja v naših občinah, še navajajo Hrastničani.

Njihov župan Marko Funkl pa ob tem izraža zadovoljstvo, da je »ta – sicer predolgo trajajoč – proces končno za nami in da ima ta skupni regijski projekt ob primerni državni politični podpori veliko realnejše izvedbene časovnice«.

Namesto letos začetek del v 2024?

V fazi izvedbe parcelacije in priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja so, kot piše v povzetku o spremembah, ugotovili odstopanja od uredbe o DPN, zato se spreminjajo območje in nekatere tehnične rešitve objektov in trase. Obstoječa, približno 10 kilometrov dolga prometna povezava od Hrastnika do Zidanega Mostu, je že leta neprimerna in neustrezna, saj promet zaradi preozkega vozišča poteka izmenično, podvozi pod železnico so pretesni in prenizki, takšno stanje pa skupaj z nivojskimi križanji z železnico tvori nevarno ozko grlo med Zasavjem in Posavjem.

Eden najožjih koridorjev je prav v Suhadolu, kjer država načrtuje prvo v nizu srednjesavskih hidroelektrarn in ureditev poplavne varnosti. Prenovljena prometna povezava bo edina omogočala ustrezen dostop do gradbišč bodoče HE, so že pred časom zatrjevali v Holdingu Slovenske elektrarne. Funkl si želi, da se gradnja prične najkasneje v začetku leta 2024 in zaključi do konca mandata te vlade. Še lani je bila časovnica precej bolj optimistična: po njej naj bi prva etapa del, gradnja mostu čez Savo v Hrastniku, stekla predvidoma letos poleti, HE Suhadol pa naj bi končali do 2030.

DPN sicer posega na območje treh občin: Hrastnika, Laškega in Radeč. Zadnje neuradne ocene investicije pred krizo so se sukale okrog 120 milijonov evrov.