Kdo od Janševih ministrov prejema nadomestilo?

Šest nekdanjih ministrov je zaprosilo za nadomestilo plače in jo po odhodu s funkcij tudi prejema v višini 80 odstotkov plače, ki so jo prejemali. Drugi kolegi, vključno z nekdanjim premirom Janezom Janšo so, ali poslanci ali zaposleni drugje ali pa so se vrnili v pokoj, kot na primer Vasko Simoniti. Na plečih davkoplačevalcev predvsem nekdanji ministri Konkretno.