Kdo vse bo izzval Jankovića? Tudi poslanka Levice

Dva dni pred iztekom roka za vložitev kandidatur za lokalne volitve je jasno, da bo imel Zoran Janković, ki kandidira za še šesti mandat, vsaj šest izzivalcev. Svojega kandidata naj bi ponudila večina parlamentarnih strank, nejasno je le še, kaj bodo storili v Gibanju Svoboda in SD. Nekdanji politični sopotnik Robert Golob je podporo svoje stranke Jankoviću nakazal že poleti, a kot je slišati, se je volja do tega močno ohladila, saj da bi to prej lahko škodovalo stranki, kot ji koristilo.

Tako v Gibanju Svoboda kot v SD so tako še vse možnosti na mizi – v prvi naj bi še ljubljanski odbor sploh tehtal, kaj bo storil, pri čemer imajo posamezniki diametralno nasprotna stališča, v drugi pa iščejo novo opcijo, potem ko je državni sekretar Igor Šoltes zavrnil možnost kandidature. Odločitev pa naj bi sprejeli danes ali jutri – torej pet pred dvanajsto, a obe naj bi gotovo imeli svoji listi za mestni svet.

V tretji, najmanjši koalicijski partnerici, so se po naših informacijah že dogovorili, da bodo v boj na lokalnih volitvah spet poslali svojo poslanko in podpredsednico državnega zbora Natašo Sukič. Poslanka, pisateljica, didžejka je tudi nekdanja mestna svetnica, ki jo je za županjo leta 2014 že predlagala predhodnica Levice Iniciativa za demokratični socializem.

Poročali smo že, da so pred letošnjimi lokalnimi volitvami vodili pogovore o morebitnem skupnem nastopu strank levo od sredine oziroma vsaj skupni podpori kandidatu oziroma kandidatki, a dogovarjanje ni bilo uspešno tudi na račun želje manjših strank, ki si ob morebitnem uspehu obetajo nekaj finančnih sredstev. Piratska stranka bo tako v boj ob svoji listi poslala svojega sekretarja Jasmina Feratovića. Kandidatka zelene stranke Vesna pa bo Jasminka Dedić, predsednica bošnjaške kulturne zveze.

Tako kot na levi pa povezovanja in očitno želje po resni konkurenci Jankoviću ni niti na desni, kjer so pred štirimi leti stranke nastopile združene v podpori tokratnemu predsedniškemu kandidatu iz vrst SDS Anžetu Logarju.

Največja mestna opozicijska stranka SDS v kandidaturo celo ni poslala svojega podpredsednika in nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ampak širši javnosti manj znanega ekonomista Igorja Horvata, podpredsednika odbora in dosedanjega vodjo svetniškega kluba SDS Mestne občine Ljubljana. V NSi v boj pošiljajo mestno svetnico Mojco Sojar. Svojega skupnega kandidata pa bosta imeli tudi SLS in Naša dežela.

Si pa skozi mestni svet, kjer je za župana ključna večina, želi spremembe ob uspehu uveljaviti tudi Lista šport za zdravje, ki je že vpisana v register političnih strank, ter nestrankarska Lista neodvisnih, ki mora za nastop na volitvah še zbrati podpise. Zadnji bi se bili pripravljeni povezovati in dogovarjati tudi z Levico, Pirati in Vesno.