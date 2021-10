Kdor ne potrebuje nujno pomoči, bo moral počakati

Zaradi širitve epidemije covida-19 so slovenske bolnišnice v veliki krizi. Vodstvo mariborskega UKC je na včerajšnji novinarski konferenci stanje označilo za alarmantno. Približno tretjine načrtovanih drugih pregledov in operacij zaradi oskrbe bolnikov s covidom-19 ne morejo izvesti, stanje pa se bo predvidoma še poslabšalo. Tudi iz UKC Ljubljana bodo svoje naročene paciente, ki jih ne bodo mogli operirati, obvestili. Spremenjeni so tudi pogoji za vstop v bolnišnice.

V UKC Maribor je infekcijski oddelek povsem zaseden z bolniki s covidom-19, zato so vsi drugi bolniki z vnetji, ki bi bili sicer sprejeti na infekcijsko kliniko, nameščeni na interni kliniki. Interna klinika je povsem zasedena in ne more več sprejemati pacientov, ki bi bili v normalnih okoliščinah v bolnišnici, denimo bolniki z možganskimi krvavitvami. »Smrtnost je zato večja,« je dejal predstojnik kardiološkega oddelka Husam Franjo Najija.

Marsikje le obravnava nujnih bolnikov

Podobno je s pljučnimi bolniki, saj je oddelek za pljučne bolezni že dolgo popolnoma zaseden z bolniki z drugimi virusnimi obolenji, ki se dušijo in jih je zato nemogoče odkloniti, ter z rakavimi bolniki. Tudi na pljučnem oddelku ne morejo več sprejemati bolnikov, ki bi bili v normalnih razmerah sprejeti, je povedala predstojnica Dušanka Vidovič. Nič bolje ni ponekod drugod.

Zaradi bolnikov s covidom-19 so vse bolnišnice v veliki krizi. Paciente testirajo, okužene obravnavajo v polni zaščitni opremi. Zdravniki preverijo, ali je bolnik s covidom-19 res cepljen.

»Uvedli bomo triažo. Tisti, ki pomoč nujno potrebujejo, jo bodo dobili, vsi drugi bodo počakali,« je dejal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin. Javnost je tudi obvestil, da se oskrba bolnikov nasploh zaradi premestitve medicinskih sester in zdravnikov slabša, podaljšujejo pa se tudi čakalne vrste: na ortopediji se je, na primer, število čakajočih povečalo z 2500 na 3500.

Vodstvo UKC Maribor je prebivalce pozvalo k upoštevanju ukrepov proti širjenju covida-19: zmanjšanju druženja, upoštevanju medsebojne razdalje, nošenjem mask, k cepljenju. Na grobove naj gredo posamično, noč čarovnic naj letos mine brez mladih in starejših.

UKC Ljubljana: postopno zmanjševanje števila operacij

Tako kot v Mariboru tudi v UKC Ljubljana ne bodo povsem zaprli nobene klinike ali oddelka, ampak bodo postopno zmanjševali zdravljenje drugih bolnikov, kot bo bodo zahtevale razmere zaradi covida-19. Paciente zdravijo v lani dokončani zgradbi diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) in na infekcijski kliniki. Sem premeščajo medicinske sestre in zdravnike z drugih oddelkov. Ker kader odhaja k bolnikom s covidom-19, se zmanjšujejo tudi možnosti za zdravljenje bolnikov z drugimi boleznimi, čeprav se trudijo, da bi zdravili tudi čim več necovidnih bolnikov.

»Bolnika, ki je na vrsti, a ga ne bodo mogli operirati, bodo poklicali po telefonu in operacijo odpovedali. Ko bodo razmere omogočale, bo lahko operiran, ga bodo spet poklicali,« je pojasnila Polona Križnar iz službe za stike z javnostjo UKC.

Kako vstopiti v bolnišnico?

Vse bolnišnice imajo enotna navodila za obravnavo bolnikov v spremenjenih razmerah zaradi eksplozije epidemije. Vstop v bolnišnico ni mogoč brez dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT​, so nam pojasnili v UKC Ljubljana. Zadnje dni je bilo več vdorov virusa na klinične oddelke, kar je zelo otežilo delo.

»Kadar je bolnik naročen na pregled ali operacijo, se pričakuje, da ima s seboj potrdilo PCT. Če ga nima, je testiran, najprej s hitrim testom. Če je na hitrem testu negativen, opravi še test PCR. Na ta izvid čaka približno dve uri, zato se pregled za toliko časa zamakne, morda celo odpade, kar ni v interesu nikogar,« je povedala Križnarjeva. Obe testiranji je treba plačati iz žepa: hitri test devet, PCR pa 68 evrov, torej skupaj 77 evrov.

Na urgenco možno brez PCT

Drugače je na urgenci. Če je pacient nujen, ga na urgenci sprejmejo, čeprav s seboj nima potrdila PCT. Če krvavi ali je kako drugače življenjsko ogrožen, mu pomoč dajo takoj. Če pomoči ne potrebuje takoj, ga najprej hitro testirajo. Če je test pozitiven, je nameščen v sivo cono, kjer ga obravnavajo v polni zaščitni opremi, do kakega večjega posega pa počakajo še na rezultat testa PCR.

Kdor pride na zdravljenje v DTS, ker ima covid-19, mu po novem pregledajo kri, da ugotovijo, ali je bil cepljen ali ne. Ljudje so namreč prihajali z lažnimi potrdili o cepljenju in so celo ob samem sprejemu v bolnišnico o tem lagali; zato so bili deležni drugačnega zdravljenja, ki pa ni bilo nujno uspešno. Zdravniki se zato raje sami prepričajo o cepljenosti pacienta.