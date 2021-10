Keber: Vlada na zavajajoč način sprožila odločanje za manj varno cepivo

Nekdanji minister za zdravjeje državnemu zboru, Zdravniški zbornici Slovenije in Komisiji RS za medicinsko etiko poslal pismo, v katerem problematizira smrt 20-letnice, ki je po cepljenju s cepivom Janssen umrla zaradi strdkov in krvavitev.»V Forumu za demokracijo najostreje obsojamo vladni ukrep, ki je preusmeril odločanje državljanov in državljank na cepivo covid-19 Janssen z določilom, da se dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT pridobi na dan cepljenja. Ker se to cepivo daje v enem odmerku, je to v očeh državljanov pomenilo veliko prednost pred drugimi cepivi v dveh odmerkih, med katerima morajo miniti trije ali štirje tedni (ob čemer že po prvem odmerku pridobijo znatno zaščito). Državljani so verjeli, da so s potrdilom o izpolnjevanju pogoja PCT zaščiteni, čeprav bi se morali štirinajst dni še vedno testirati in ob stiku z okuženo osebo oditi v karanteno,« so zapisali v Forumu za demokracijo.Z omenjenim določilom, še piše Keber, v »odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2« je vlada na zavajajoč način sprožila odločanje za manj učinkovito in manj varno cepivo. »Za cepivo Janssen pred tem Odlokom ni bilo posebnega zanimanja zaradi zapletov, zlasti pri mlajših ženskah, zaradi katerih so ga v številnih državah omejili na starejše osebe ali celo opustili. Toda ne pri nas. Če dvajsetletnica ne bi bila zavedena, bi se morda odločila za drugo cepivo. Ali je pred cepljenjem prejela ustrezno pojasnilo o njegovi varnosti in učinkovitosti (pojasnilna dolžnost)?«Poleg tega, dodaja nekdanji minister za zdravje, je slovenska vlada s podelitvijo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT tisočim cepljenih vzbudila lažen občutek, da so varni in se lahko obnašajo bolj sproščeno, s čemer jih je izpostavila veliki nevarnosti okužbe in okuževanju drugih, saj jim ni več treba opravljati hitrega testa za dokazovanje neokuženosti. Z dodatnimi napovedanimi nakupi bi izpostavila enakemu tveganju še novih sto tisoč ali več ljudi.V imenu članov Foruma za demokracijo je Keber dodal: »Trdimo, da predstavlja odlok naklepno zavajanje in omogoča izdajanje strokovno neutemeljenih potrdil o cepljenosti z možnimi hudimi posledicami zaradi izpostavljanja velikega števila ljudi velikemu tveganju. Zato apeliramo na državni zbor, da obravnava omenjeni ukrep in da poslanci, če pritrjujejo našim ugotovitvam, sprožijo predlog o glasovanju o nezaupnici vladi.«Pozivajo Komisijo RS za medicinsko etiko in Zdravniško zbornico Slovenije, naj v okviru svojih pooblastil in dolžnosti raziščeta sodelovanje posvetovalne skupine za cepljenje in njene predsednicepri nastajanju in sprejemu spornega odloka. Tudi če se skupina z njim ni strinjala, je to ne opravičuje: od njega bi se morala javno ograditi in ljudem pojasniti njegovo nestrokovno in zavajajočo vsebino, opozarjajo.»Ko gre za življenja in zdravje ljudi, naj zdravnike vodita poklicna etika in splošna moralna načela. Če jih že preveč pogrešamo pri politikih, lahko njihova odsotnost pri zdravnikih, sploh v času epidemije, predstavlja še eno katastrofo. Zato pričakujemo, da se bodo na vsebino zgrešenega odloka množično odzvali in ga zavrnili,« dodajajo pri Forumu za demokracijo.Forum za demokracijo sestavljajo: Forum za demokracijo: