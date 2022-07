KGZS: Državni odkup slovenske pšenice velik logistični zalogaj

Kmetijsko-gozdarska zbornica pozdravlja petkovo odločitev vlade, ki je, kot so zapisali, z zastavljenimi ukrepi pomoči prisluhnila vsem njihovim pobudam in zahtevam. Kot so napovedali, bodo ukrepe z vlado dobro uskladili, da bodo dosegli namen. Odkup v Sloveniji pridelane pšenice pa bo po njihovem velik logistični zalogaj.

Vlada je po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) prepoznala, da je primarno kmetijstvo v res težki finančni situaciji. »Izredno so visoki stroški vhodnih surovin, odkupne cene pa ne dosegajo teh rasti,« so poudarili. Napovedali so dobro uskladitev ukrepov z vlado, razen za sektor mleka, »saj je bila ta zadeva že pripravljena v uredbi in usklajena s prejšnjo vlado«.

Namero vlade, da bo odkupila celoten pridelek slovenske pšenice, na zbornici pozdravljajo. »Se pa bojimo, da je vlada s tem ukrepom malo pozna, kajti žetev je že v polnem teku. Tak podvig je namreč kar precejšen logistični zalogaj, z vlado se pa nismo še niti začeli pogajati o cenah,« so zapisali.

FOTO: Jože Pojbič/Delo

Glede košarice 15 izdelkov, ki jih je s trgovinsko zbornico uskladilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pri katerih namerava vlada nadzirati cene, pa na zbornici odgovarjajo, da ukrep podpirajo, bi pa rešitev nagradili. »Tako, da bi sprejeli zakon, s katerim bi določili, da mora biti na ovitku teh živil razrez cen, koliko kdo od končne cene dobi. Torej, koliko dobi kmet, koliko živilskopredelovalna industrija, koliko trgovina in koliko država prek davka,« so zapisali.

»Če bomo šli samo na nizko ceno, je lahko ta slika izkrivljena. Skozi nizko ceno lahko trgovec po domače povedano stisne za vrat dobavitelja, ki ima nizko ceno, preostali členi v verigi pa zaradi tega trpijo,« so izpostavili na zbornici.

Ocenjujejo tudi, da zmanjšanje davka na dodano vrednost na živila ni primerna rešitev. V tem primeru bi morali biti davka na dodano vrednost oproščeni tudi preostali deležniki v verigi, so dodali in pojasnili, da ne more biti brez davka samo meso v končni ceni. »Kmet, ki je kupil seme, gorivo, krmo za to žival, pa plača davek. Menimo, da če bi se cene preveč dvignile, bi vlada morala poseči tudi s kakšno regulacijo marž,« še menijo na zbornici.