Kirurg Bešič Loredan: Jutri ob 7.30 grem v službo

Ortoped Danijel Bešič Loredan je v SB dr. Franca Derganca Nova Gorica novembra letos dobil pisno seznanitev s kršitvami ter vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Bolnišnica je omenjeni postopek proti njemu uvedla, ker naj bi neutemeljeno zadrževal paciente, ki so bili sposobni za premestitev, in zaradi sprejema pacienta z namenom izvedbe nenujnega operativnega posega. Kirurg je pisno prek odvetnika podal svoj zagovor in predlagal, da se postopek izredne odpovedi prekine. To se je zdaj zgodilo, a je njegova prihodnost v bolnišnici še negotova.