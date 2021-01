Kje je vladni program, ki zagotavlja transparentnost in integriteto?

Covid-19 tudi korupcijskih tveganj ni obšel

»V letu 2020 smo v Sloveniji sprejeli dva pomembna akta, novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in kodeks etike poslank in poslancev, a se zdi, da smo se s tem prehitro zadovoljili. Z zaskrbljenostjo se sprašujem, kje je novi program vlade za zagotavljanje transparentnosti in integritete več kot leto po izteku prejšnjega programa ter kako napreduje priprava zakona o zaščiti žvižgačev.«

Slovenija na indeksu zaznave korupcije napredka ne beleži že devet let; ostajamo pod povprečjem EU in OECD. Po podatkih Transparency International (TI) smo v 2020 obtičali na istem mestu kot leto prej. Med 180 državami smo dosegli oceno indeksa 60 od sto in pristali na 35. mestu. Povprečje v EU je 64, v OECD 67. Korupcija najmanj cveti na Danskem in v Novi Zelandiji, najbolj v Južnem Sudanu in Somaliji.»V letu 2020 smo v Sloveniji sprejeli dva pomembna akta, novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in kodeks etike poslank in poslancev, a se zdi, da smo se s tem prehitro zadovoljili. Z zaskrbljenostjo se sprašujem, kje je novi program vlade za zagotavljanje transparentnosti in integritete več kot leto po izteku prejšnjega programa ter kako napreduje priprava zakona o zaščiti žvižgačev,« pravipredsednica TI Slovenia, kjer sicer ocenjujejo, da pomanjkanje napredka na indeksu kaže na počasen napredek pri reformah protikorupcijskega okvirja in odsotnost ukrepov, ki bi že obstoječa pravila udejanjali v praksi. TI Slovenia je novembra lani ministrstvo za pravosodje sicer pozval, naj leto pred rokom za prenos Direktive EU za zaščito žvižgačev vendarle odpre javni dialog o prihodnji ureditvi zaščite žvižgačev v Sloveniji; odgovora še ni prejel.Pandemija covida-19 je neizpodbitno vplivala tudi na korupcijska tveganja. Kot poudarja TI, je bilo med pandemijo priložnosti za korupcijo še več. Države so se morale poleg pandemije spopadati tudi z obvladovanjem teh tveganj in po oceni TI tudi najrazvitejši niso pokazali »popolne imunosti«.»Tudi v Sloveniji ob epidemiji spremljamo tveganja pri porabi javnih sredstev, skrbijo pa tudi trendi, ki razkrajajo temelje nacionalnega sistema integritete, na primer napadi na novinarje, medijske hiše, nevladne organizacije in neodvisne nadzorne institucije. Brez teh je boj proti korupciji le mrtva črka na papirju,« je še povedala Sedlarjeva.TI zato vsem državam priporoča, da okrepijo nadzorne institucije, zagotovijo transparentno porabo javnih sredstev vključno z dostopom do odprtih podatkov ter ohranijo demokratične standarde, vključno z močnimi akterji civilne družbe.Letošnja analiza je med drugim pokazala, da države, ki na indeksu dosegajo slabše rezultate, glede na delež BDP tudi manj vlagajo v zdravstveno varstvo.Medtem ko Slovenija na indeksu korupcije, kot rečeno, že deveto leto ne opaža napredka, pa se je od leta 2012 indeks zaznave korupcije v 22 državah občutno izboljšal; opazno se je poslabšal v 21 državah. Najbolj so v devetih letih napredovale Grčija, Mjanmar in Ekvador, nazadovale pa Malavi, Bosna in Hercegovina ter Libanon.Države z najvišjim indeksom zaznave korupcije so poleg Nove Zelandije in Danske še Finska, Singapur, Švedska in Švica. Zanje so po oceni TI značilni stabilna vladavina prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene.Južni Sudan, Somalija, Sirija, Jemen in Venezuela so že »tradicionalno« med državami z najslabšim zaznavanjem korupcije; gre za šibke, nestabilne države s stalnimi oboroženimi konflikti.Najslabša z oceno 44 je na 69. mestu Madžarska, naša južna soseda je na 63. in zahodna soseda na 52. mestu – torej vse tri slabše od Slovenije. Opazno bolj učinkovita je v boju proti korupciji Avstrija: na 15. mestu in s 76 točkami.