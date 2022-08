Kjer se prerivata dva, predsednik države dobiček ima

V nadaljevanju preberite:

Letošnji Strateški forum Bled, sicer sedemnajsti po vrsti, bo za vlado Roberta Goloba prvi. Forum je najpomembnejši zunanjepolitični dogodek na slovenskih tleh, zato ga vsaka vlada poskuša izkoristiti za promoviranje svojih zunanjepolitičnih usmeritev ter utrjevanje političnih in ideoloških zavezništev v Evropi.

Prejšnji teden sta se po naših informacijah predsednik vlade in Tanja Fajon sestala na to temo in (začasno) zgladila napetosti. Dogovorila sta se, da bosta oba imela le pozdravna nagovora, osrednji govorec pa bo predsednik države Borut Pahor. Pahor je nosilec najvišje politične funkcije v državi, še pomembnejša okoliščina pa je, da se letos jeseni poslavlja od predsedniške funkcije, zato sta se Golob in Fajonova odločila, da mu prepustita govorniški oder na Bledu.