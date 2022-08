Kliniko Golnik zapuščajo izjemno iskani strokovnjaki

Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik zapuščajo visoko usposobljeni in težko nadomestljivi strokovnjaki, odnosi so porušeni, sporočajo dobro obveščeni. O domnevno slabih odnosih je bilo februarja že obveščeno ministrstvo za zdravje.

Po podatkih ministrstva je Kliniko Golnik zapustila ena zaposlena, in sicer dolgoletna vodja laboratorija za respiratorno mikrobiologijo. Pod vodstvom direktorja Aleša Rozmana pa so po naših informacijah odšli tudi trije intenzivisti, ki so izjemno iskani strokovnjaki. Vsega skupaj so odšli kar trije docenti. Ob tem je treba vedeti, da so akademski nazivi zaposlenih za dokazovanje vrhunske usposobljenosti in strokovnosti ustanove izjemno pomembni.

Žalostno slovo

Omenjena vodja laboratorija je 31. maja letos v poslovilnem pismu kolegom, po 28 letih dela in 23 letih vodenja laboratorija, med drugim zapisala, da odhaja, ker ji je zmanjkalo potrpljenja in moči, da bi še naprej prenašala nekorektno, neprimerno in funkcije direktorja nevredno ravnanje z njo in nekaterimi drugimi. »Odhodov kolegic in kolegov je bilo v preteklih treh, štirih letih preveč in z njimi smo izgubili dragocene klinike/strokovnjake, nekatere tudi z akademskimi nazivi, ki jih bo zelo težko ustrezno nadomestiti.«

Na Zdravniški zbornici Slovenije so v zvezi s slabimi odnosi potekali tudi mediacijski postopki, ki pa so zaupne narave. Lani so na zbornici izpeljali 15 tovrstnih postopkov, letos šest, pri čemer ne izdajajo, koliko se jih je nanašalo na urejanje razmer na Golniku. Kot smo izvedeli neuradno, pa sta bila v zvezi s tamkajšnjimi razmerami dva mediacijska postopka.

Nadomeščeni odhodi

Na Golniku so pojasnili, da je vodenje laboratorija za respiratorno mikrobiologijo 1. junija letos po pooblastilu direktorja Aleša Rozmana začasno prevzela dr. Manca Žolnir-Dovč, sicer že vodja laboratorija za mikobakterije. »Delovni proces v laboratoriju skupaj z novo vodjo in že ustaljenim strokovnim timom poteka tekoče in brez sprememb. Ob vsaki večji spremembi je treba obvestiti Slovensko akreditacijo, ki odloči, ali laboratorij izpolnjuje pogoje za pridobitev akreditacije za medicinski laboratorij po mednarodnem standardu,« so pojasnili v bolnišnici.

V zvezi z zasedbo vodstvenega delovnega mesta v omenjenem laboratoriju so objavili razpis, na podlagi katerega je bil izbran kandidat, specialist klinične mikrobiologije, ki bo predvidoma 1. septembra prevzel vodenje.

Na vprašanje, koliko zaposlenih je v zadnjih dveh letih in pol zapustilo Kliniko Golnik (po specialnostih), so poslali številčne podatke, iz katerih ni razvidno, kateri specialisti natančno so jih zapustili. Leta 2020 je odšlo šest zdravnikov, leto kasneje devet, letos do konca junija pa sta odšla dva. V tem obdobju so na novo zaposlili 18 zdravnikov, torej imajo enega več, kot je bilo odhodov, a je iz suhoparnih številk nemogoče narediti zaključke o dejanski kadrovski situaciji, saj ni jasno, koliko od tistih, ki so odšli, je bilo izoblikovanih strokovnjakov in koliko na novo zaposlenih je morda na začetku karierne poti. Na kliniki so sicer še povedali, da je leta 2020 en zdravnik specializant opravil specialistični izpit iz pnevmologije. Lani so trije zdravniki specializanti pridobili naziv zdravnik specialist, in sicer na področju pnevmologije, radiologije in internistične onkologije. V prvi polovici tega leta pa je en zdravnik specializant opravil specialistični izpit iz pnevmologije.

Poleg 17 zdravnikov je kliniko Golnik v obdobju 2020 do konca junija 2022 zapustilo 127 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi, administraciji in na drugih delovnih mestih, v tem obdobju pa so zaposlili 135 drugih. Ne glede na stanje na trgu dela pravijo, da jim je večji del odhodov uspelo nadomestiti.

Nezanimiv razpis

Vprašanju, ali je kateri izmed zaposlenih odšel zaradi porušenih medosebnih odnosov, so se izognili in povedali: »Glavni razlogi za prenehanje so starostna in invalidska upokojitev, iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter zaposlitev v drugem zdravstvenem zavodu in zaposlitev v zasebnem sektorju.«

Direktorju Alešu Rozmanu se je marca iztekel mandat, na januarski razpis pa se ni nihče prijavil, zato so Rozmana za največ leto dni imenovali za vršilca dolžnosti. Na vprašanje, zakaj se ni prijavil, da bi se kontinuiteta vodenja nadaljevala, smo prejeli pojasnilo, da je mandat uspešno zaključil in želi ponuditi možnost drugemu.

In kako se bodo na ministrstvu spopadli s tamkajšnjimi težavami – menda se napoveduje odhod še ene usposobljene zaposlene, glede na to, da očitno nihče ne želi prevzeti vodenja klinike, ki je od nekdaj veljala za vrhunsko na svojem področju? Z ministrstva sporočajo, da bodo o tem člani sveta razpravljali na eni od prihodnjih sej sveta zavoda.