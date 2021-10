Kljub obstrukciji razprava o koncentraciji medijev

Razprava istomislečih

Pričakovanja odbora

Medtem ko se Evropska unija že več mesecev ukvarja s stanjem medijske svobode v Sloveniji, so poslanci včeraj nadaljevali svoj boj za obvladovanje medijev. Poslanci opozicijskih strank LMŠ, SD, Sab in Levice so namreč obstruirali sejo odbora za kulturo, kar pomeni, da so koalicijski poslanci sami razpravljali o koncentraciji medijev v Sloveniji.Potem ko so prejšnji teden na zahtevo stranke Sab poslanci razpravljali o vladnem (ne)financiranju Slovenske tiskovne agencije (STA), se je razprava o medijih ta teden nadaljevala na zahtevo koalicijskih poslanskih skupin SDS in SMC. Tema je bila koncentracije medijev.A poslanci LMŠ, SD, Sab in Levice so sejo zapustili, saj je šlo po njihovih besedah za farso. »Gre za eno veliko farso, saj je eden glavnih ciljev te vlade podreditev medijev,« jim je očital(SD). Podobno so opozarjali tudi drugi poslanci koalicije Kul. Pri tem so izpostavljali predvsem finančno izčrpavanje STA in nezakonito menjavo nadzornikov v RTV Slovenija. Kot je, znano STA že 284. dni brez plačila opravlja javno službo brez plačila, saj vlada kljub temu, da je ji je to naložilo tudi sodišče, svoje zakonske obveznosti ni poravnala. Poleg tega je nedavno upravno sodišče razveljavilo vladno zamenjavo dveh nadzornikov RTV.Koalicijski poslanci so kljub obstrukciji nadaljevali z razpravo o koncentraciji medijev. Poslanka Alenka Jera (SDS) je ocenila, da je kljub zakonski prepovedi koncentracije medijev pri nas do tega prišlo. Pri tem kot najbolj očiten primer izpostavila družbeki po njenih besedah skupaj z družinskimi člani obvladuje 60 različnih medijev. »Ocenjujemo, da nadzorni organi ne delujejo,« je dejala. Gre za Agencijo za varstvo konkurence (AVK), Inšpektorat za medije in Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (Akos).Državna sekretarka na ministrstvu za kulturose je strinjala, da je medijska koncentracija skrb zbujajoča, a hkrati dejala, da ima ministrstvo, kamor sodi tudi inšpektorat za medije, po zakonu omejene možnosti ukrepanja. Tudi predstavnica Akosa je opozorila, da imajo le omejen pristojnosti v izdajateljih radijskega in televizijskega programa.Odbor je nato soglasno ministrstvo za kulturo pozval, da naj pripravi ustrezno zakonodajo za preprečevanje koncentracije medijev, poleg tega pa od njega pričakuje bolj sorazmerno porazdelitev državnih sredstev za medijsko poročanje. Od gospodarskega ministrstva pa pričakujejo, da bo AVK pozval, k preprečevanju medijske koncentracije. Akos naj bi po sklepu poslancev ponovno preveril izdana dovoljenja radijskih postaj, Furs pa nakupe in prodaje nekaterih podjetij iz kroga Martina Odlazka. Od preiskovalne komisije o zlorabah v slabi banki pa odbor pričakuje prednostno obravnavo deleža lastništva Družbe za upravljanje terjatev bank v družbi Salamon, ki velja za eno od družb Martina Odlazka.Vabljeni na oborpa je razpravljavcem očital, da so spregledali financiranje medijev Nova24, Domovine in drugih »trobil« z državnimi oglaševalskimi pogodbami.