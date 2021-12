Kljub poživitvenemu odmerku potrebujejo tudi staro potrdilo PCT

Potem ko so poleti posamezniki pri svojem covidnem potrdilu opazili napačne podatke (o čemer so poročale Finance), se je zdaj zgodba ponovila. Tedaj nekaterim, ki so bili cepljeni v tujini, potrdilo ni prikazalo polnega cepljenja, zdaj pa se posameznikom, ki so prvič dobili cepivo Johnson & Johnson, kljub poživitvenemu odmerku na potrdilu pokažeta »le« dve prejeti dozi. V enaki situaciji so tudi prebolevniki – namesto da bi bili v covidnem potrdilu navedeni trije odmerki, kljub prvemu cepljenju, prebolevnosti in poživitvenem odmerku, ni tako.

Poleti so težavo reševali tako, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ročno uredili posamezne zapise in uporabnike certifikata o tem tudi obvestili. Tokrat so z NIJZ odgovorili, da »za zdaj veljajo poslovna pravila za izdajo potrdil, na podlagi katerega v vašem primeru pridobite potrdilo 2/2. Za dokazovanje, da ste prejeli poživitveni odmerek, lahko uporabite staro potrdilo (1/1), iz katerega je razvidno, da ste prvič prejeli Janssen.« Staro covidno potrdilo si lahko uporabniki pridobijo na portalu zVem, na katerem so pred kratkim uvedli »Zgodovino izdanih DCP o cepljenju« (nahaja se v poglavju »eDokumenti«).

Nekatere države so v zadnjih dneh poostrile ukrepe za prehod meje. V Avstrijo lahko brez obvezne karantene potujejo le še cepljeni proti covidu-19 in tisti, ki so bolezen preboleli, nič več pa testirani. Za vse, ki se niso cepili ali preboleli covida-19, bo ob prečkanju meje obvezna desetdnevna karantena, ki pa jo bo mogoče po petih dneh predčasno prekiniti z negativnim testom. Dodatne omejitve veljajo odslej tudi za osebe, ki niso cepljene s tretjim odmerkom, čeprav so prebolevniki ali cepljeni z dvema odmerkoma. Obvezna bo tudi registracija na spletnem portalu, po vzoru grških oziroma italijanskih oblasti.

V Sloveniji EU DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, in sicer na podlagi podatkov o cepljenju, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih. FOTO: Tolga Akmen/AFP

Ali bo za avstrijske državne organe dovolj izkazovanje starega in novega potrdila NIJZ, še ni jasno. Na ministrstvu za zunanje zadeve so pojasnili, da »niso pristojen resor za vprašanja glede potrdil o cepljenju«. Na odgovore Nacionalnega inštituta za javno zdravje čakamo. Prav tako tudi, ali velja sistemska ureditev za Slovenijo ali pa je tak sporazum na ravni držav Evropske unije.

Se pa s to težavo soočajo le nekateri, ki so se prvič cepili z Janssenom, nato pa prejeli še poživitveni odmerek. Drugi imajo v covidnem potrdilu pri številu odmerkov navedeno 3/3. Prav tako težav z zavajajočimi podatki v covidnem potrdilu niso zasledili tisti, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva AstraZenece, tretjič pa s cepivom proizvajalca Pfizer.

V Sloveniji EU DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, in sicer na podlagi podatkov o cepljenju, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih. EU DCP se izdaja samo za covid-19 ter vsebuje potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstveno oznako. EU DCP je veljavno v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. Digitalna različica je dostopna s kvalificiranim digitalnim potrdilom SIGEN-CA in/ali mobilno identiteto smsPASS.