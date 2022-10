Ključno je, da se na tiktoku ne pretvarjaš in da posnetki pokažejo del ozadja

V nadaljevanju preberite:

Predsedniški kandidat Janez Cigler kralj pravi, da so si zamislili preprosto kampanjo, ki pa nagovarja to, kar želi sporočiti: več človečnosti, več socialnega čuta, empatije v slovensko politiko. Še posebej želio priti do mladih, zato smo veliko pozornosti namenili družbenim omrežjem.

Družina je pri tej kampanji bolj vključena, kot je bila pri vseh sedanjih državnozborskih, a otrok ne želi izpostavljati.

Kako odgovarja na pomislek, da z zavračanjem družinskega zakonika kot predsednik dela prebivalstva ne bi zastopal?

Koga vidi kot svojo največjo konkurenco?